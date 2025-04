E’ scontro fra l’Ue e alcuni leader dei Paesi europei dell’est, in particolare il premier slovacco Robert Fico, in merito alla partecipazione il prossimo 9 maggio alla tradizionale parata della vittoria, il maxi evento che si tiene ogni anno in quel di Mosca per celebrare il successo dell’Unione Sovietica sui nazisti durante la seconda guerra mondiale. Nel corso degli anni questa parata, oltre a ricordare i successi in campo bellico, è sempre stata vista come una dimostrazione dell’apparato militare russo, e con lo scoppio della guerra in Ucraina qualsiasi partecipazioni di un leader dei Paesi dell’Unione Europea o comunque che ha fatto richiesta per entrare nell’Ue, non viene vista di buon occhio.

Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale/ Conferite le certificazioni ISO 9001 e 14001

Nel centro del mirino vi sono in particolare le dichiarazioni di Kaja Kallas, un alto funzionario dell’Ue, che ha chiesto appunto di non sostenere in qualche modo la Russia, non presenziando alla parata di cui sopra in programma fra circa tre settimane. Per provare a dissuadere questi leader “incerti”, l’Ucraina sta organizzando una manifestazione a Kiev sempre il 9 maggio, che a questo punto rappresenterà una sorta di prova del nove per capire quali saranno gli schieramenti in Europa.

Omicidio Liliana Resinovich/ Il fratello Sergio: "Indagateci tutti, anche i parenti di Sebastiano Visintin"

ROBERT FICO VS UE: COSA HA RISPOSTO ALLA KALLAS

Fra coloro che sicuramente saranno a Mosca, il premier slovacco Robert Fico, che attraverso un post condiviso sulle sue pagine social, ha voluto replicare alla Kallas. In vista dell’80esimo anniversario del giorno della vittoria ha parlato di “minacce” da parte dell’alto funzionario Ue, aggiungendo che le stesse siano “irrispettose”, ma anche chiedendosi se siano un ricatto, con possibile conseguenze che dovrà subire una volta che sarà tornato nella Repubblica Slovacca.

“Siamo nel 2025 e non nel 1939”, ha aggiunto, dicendosi convinto che sia necessario un dibattito all’interno della stessa Unione Europea in quanto a suo modo di vedere la democrazia sarebbe assente. Quindi ha concluso la sua replica alla signora Kallas, ricordando la sua posizione, ovvero, quella di primo ministro di uno stato sovrano e “nessuno può dirmi dove posso andare”, di conseguenza andrà a Mosca per onorare i soldati dell’Armata Rossa che si sono battuti contro l’esercito tedesco per liberare la Slovacchia.

"Marta Maria Ohryzko uccisa dal compagno Ilia Batrakov"/ Ischia: incastrato da tracce, sms e intercettazioni

ROBERT FICO VS UE: CHI SARA’ ALLA PARATA DI MOSCA

Parole decisamente forti quelle di Fico che al suo fianco a Mosca avrà anche Aleksandard Vucic, il presidente della Serbia, altro leader europeo che ha fatto sapere che sarà nella capitale russa il prossimo mese di maggio. Non ci sarà invece Viktor Orban, il premier ungherese, nonostante lo stesso sia sempre stato contrario al sostegno dell’Unione Europea all’Ucraina, mentre vi è incertezza in merito al presidente turco Erdogan, che ha presenziato negli ultimi anni, ma che a maggio volerà a Washington per incontrare Donald Trump e che proprio per questo potrebbe essere assente. Lo stesso tycoon newyorkese non ci sarà, smentendo alcune indiscrezioni che invece lo volevano alla parata, mentre Zelensky, così come il suo ministro degli esteri, ha invitato i leader a Kiev.

ROBERT FICO VS UE E COSA RISCHIA LA SERBIA

Fra coloro che si sono schierati dalla parte della Kallas anche Baiba Braze, il primo ministro della Lettonia, mentre Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, ha spiegato che saranno una ventina i leader mondiali attesi a Mosca. Ci sarà i Paesi amici come ad esempio Cina, Venezuela, Cuba e Brasile, ma anche la sopracitata Serbia, quindi la Slovacchia e molti altri ancora.

Per il tabloid britannico Telegraph, la presenza di Vucic a Mosca rischia di minare seriamente il cammino dell’annessione della Serbia all’Unione Europea, visto che l’ingresso fra gli stati membri potrebbe essere bloccato, aggiunge ancora il quotidiano d’oltre Manica. Vucic ha dichiarato che incontrerà Vladimir Putin proprio durante la Parata, e di aver fatto richiesta di un suo vis a vis da tre anni e mezzo a questa parte, una serie di circostanze quindi che potrebbero non giovare all’annessione di Belgrado al gruppo di Paesi di Bruxelles.