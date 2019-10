Robert Forster è morto: aveva 78 anni/ Era Ed di El Camino e Breaking Bad

Lutto nel mondo del cinema: è morto l’attore Robert Forster. Originario di New York, era nato nel 1941, ed è deceduto nella giornata di ieri, venerdì 11 ottobre, dopo una lunga battaglia contro il cancro al cervello, purtroppo persa. Un curioso caso del destino ha voluto che proprio ieri uscisse il film di Breaking Bad, “El Camino”, in cui Robert Forster è tornato ad interpretato il ruolo di Ed, (attenzione spoiler) l’enigmatico aiutante di Pinkman e Walter White che aiuta entrambi a fuggire. Candidato all’Academy Award nel 1997 per Jackie Brown, aveva iniziato la sua carriera sul finire degli anni ’60, precisamente nel 1967, nel film “Riflessi in un occhio d’oro”, al fianco di “mostri” del cinema come Elizabeth Taylor e Marlon Brando. In seguito ha preso parte ad alcune serie tv di grande successo come Detective anni ’30, Magnum, P.I. e Walker, Texas Ranger, anche se il suo punto massimo, come detto sopra, l’ha raggiunto 22 anni fa.

ROBERT FOSTER È MORTO: AVEVA 78 ANNI

Nel 1997, infatti, Forster ha ottenuto il ruolo di Max Cherry nel film di Quentin Tarantino, Jackie Brown, interpretazione sublime che l’ha fatto conoscere al grande pubblico, e che gli ha permesso di ottenere una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista. Forster è quindi tornato in seguito al suo primo amore, le serie tv, recitando in Heroes, Alcatraz, nella terza stagione di Twin Peaks (uscita poco tempo fa e in cui interpretava il ruolo dello sceriffo Frank Truman), nonché appunto in Breaking Bad, serie tv cult amatissima e vincitrice di numerosi Emmy. Robert Forster è stato anche un ottimo doppiatore, avendo prestato la propria voce in una puntata del cartone animato I Simpson risalente alla stagione del 2008, nonché doppiando la serie TV “Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja”.

