Robert Fripp e Toyah Willcox/ Video Sweet Dreams in cucina, l’esibizione censurata

La coppia formata da Robert Fripp e Toyah Willcox (chitarrista dei King Crimson e sua moglie attrice/cantante) continuano a filmare le scenette che hanno iniziato ad ideare durante la quarantena dello scorso anno. Il lockdown, infatti, lo hanno reinventato facendo di giorno in giorno balletti e travestimenti per occupare il tempo e non mandare la mente in totale sconforto. A distanza di un anno dall’inizio della loro idea, Robert con Toyah e un misterioso chitarrista mascherato sono diventati ”the kitchen trio”, il trio della cucina.

OPERA DI ROMA/ Il Presidente della Repubblica all’inaugurazione della stagione estiva

Sul canale Youtube della Willcox si possono infatti vedere le loro esibizioni tra le mura domestiche sulle note di grandi classici della musica, questa volta è toccato a ”Sweet Dreams (Are made of this)” degli Eurythmics. Se l’ultima performance su ”Sharp Dressed Man” degli ZZ Top vedeva Toyah con indosso solo un gilet bianco che teneva chiuso con le mani per non mostrare le sue grazie, oggi la stessa cantante 63enne ha deciso di filmarsi totalmente in déshabillé portando a dover censurare il video pubblicato.

Lamberto Sanfelice al cinema con Futura/ "Jazz non è un mondo vecchio, ma aperto..."

Che coppia Robert Fripp e Toyah!

E’ l’appuntamento della domenica quello con le loro esibizioni live in casa, su Youtube i video vengono intitolati ”Toyah and Robert’s Sunday Lunch”, il pranzo domenicale di Toyah e Robert. Lei, famosa soprattutto nel Regno Unito, è una figura molto rappresentativa dei primi anni Ottanta, ha ottenuto successo con i singoli ”Thunder in the Mountain” e ”It’s a Mistery”. Ha inoltre recitato nel film ”Jubilee” del 1977 interpretando una giovane punk trasportata nell’Inghilterra degli anni Settanta che incontra la regina Elisabetta I.

H.E.R./ Arriva l'album Back of my mind della vincitrice Oscar per la miglior canzone

Lui è il polistrumentista fondatore dei King Crimson, considerato uno dei più originali, imitati e sofisticati nella storia della chitarra elettrica. Nella sua carriera artistica ha collaborato con grandi della musica internazionale, come Brian Eno, con cui ha inventato e perfezionato la tecnica di generazione di suoni detta frippertronics. Nell’elenco è presente anche il nome di David Bowie, c’è il ”guitar hero” Robert Fripp dietro la registrazione di chitarra dell’intramontabile ”Heroes”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA