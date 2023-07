Robert Kennedy: “Covid arma per non colpire ebrei e cinesi”/ Bufera sul candidato Usa 2024

Torna nell’occhio del ciclone Robert F. Kennedy Jr., candidato alle presidenziali USA 2024, nonché nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti JFK. Tutta colpa di alcune sue affermazioni inerenti il covid, secondo cui il virus sarebbe stato creato ad hoc in laboratori per risparmiare appositamente gli ebrei ashkenaziti e i cinesi. Le affermazioni sono emerse nelle scorse ore sulla stampa a stelle e strisce, a cominciare dal New York Post, e sono state condannate da Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, definendole false e nel contempo vili.

A confermare le indiscrezioni anche un video registrato durante un evento stampa a New York, in cui proprio il figlio di Bob Kennedy affermava appunto che il coronavirus fosse un’arma biologica geneticamente modificata che potrebbe essere stata “etnicamente mirata” appunto per risparmiare ebrei e cinesi. Critiche anche da parte dei membri della sua stessa famiglia, con Kerry Kennedy che attraverso la propria pagina Twitter ha scritto: “Condanno fortemente le osservazioni deplorevoli e non veritiere di mio fratello la scorsa settimana sul fatto che il Covid sia stato progettato per un targeting etnico”. Il nipote Joe Kennedy III, ex deputato del Massachusetts, ha invece cinguettato: “I commenti di mio zio erano offensivi e sbagliati. Condanno inequivocabilmente quello che ha detto”.

ROBERT KENNEDY, BUFERA PER PAROLE SUL COVID, TORRE: “PAZZOIDE COMPLETO”

Dal suo canto Robert Kennedy Jr. rimanda al mittente ogni accusa “Non ho mai suggerito che il virus del Covid 19 sia stato creato in modo da non colpire gli ebrei. L’articolo del New York Post è sbagliato”, aggiungendo di “non credere, ne aver suggerito, che l’effetto etnico sia stato deliberatamente creato”.

Durissimo il commento del deputato democratico Ritchie Torre: “Parole di un pazzoide completo che non ha nessuna ragione di essere in nessun modo vicino alla presidenza. È difficile immaginare un figlio che abbia disonorato di più il nome del padre”. Robert Kennedy ha espresso in passato in più occasioni posizioni no vax.

