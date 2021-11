Robert Kennedy Junior a Milano/ “Non sono no vax, ma i vaccini uccidono la gente”

Fra le personalità di spicco che stanno protestando in questi mesi nei confronti del vaccino anti covid, vi è anche Robert Kennedy Junior, l’ultimo della gloriosa quanto sfortunata stirpe americana di cui ha fatto parte anche l’ex presidente degli Stati Uniti. Robert Kennedy ha raggiunto il corteo di no vax di Milano, e intervistato per l’occasione da Repubblica ci ha tenuto a precisare una cosa: “Non sono No Vax. Dico semplicemente che i vaccini devono essere testati per la sicurezza nello stesso modo in cui testano gli altri medicinali”. E a proposito aggiunge: “Negli Usa i vaccini sono gli unici farmaci esenti dai test di sicurezza. È impossibile stabilire se un particolare vaccino sta causando più feriti e morti di quanti ne sta evitando. Se qualcuno sarà in grado di dimostrare che la popolazione vaccinata è più sana di quella non vaccinata, allora sarò per il vaccino”.

Il nipote di Jfk, parlando dei vari green pass, obblighi vaccinali e restrizioni introdotte per contenere il virus, ricorda di aver già previsto questo scenario più di un anno fa, precisamente nell’estate del 2020 in Germania: “Ho fatto questa previsione a Berlino nell’agosto 2020 – ha spiegato – che i governi avrebbero usato la pandemia come pretesto per abolire i diritti costituzionali. Come avevo previsto, abbiamo assistito allo sradicamento globale della libertà di parola in tutte le democrazie liberali”. Q

ROBERT KENNEDY JUNIOR: “I DIRITTI UMANI SONO SOTTO ATTACCO”

Quindi Robert Kennedy Junior rincara la dose: “Abbiamo visto scomparire i diritti di proprietà man mano che i governi chiudono le attività commerciali senza indennizzi pubblici”, elencando tutti i problemi, che, a suo modo di vedere, avrebbe causato il governo degli Stati Uniti da quando è scoppiata la pandemia di covid: “Negli Stati Uniti il governo ha chiuso le chiese per un anno, è stato un attacco alla libertà religiosa. Il governo ha abolito i processi con giuria e implementato la sorveglianza track and trace. I nostri diritti costituzionali e, fondamentalmente, i diritti umani sono sotto attacco”.

