Robert Mundell, morto Nobel Economia ’99/ ‘Architetto’ dell’Euro ed ex Gruppo dei 9

È morto nella sua casa in provincia di Siena la mattina di Pasqua Robert Mundell, Premio Nobel per l’Economia nel 1999 e tra i massimi economisti ispiratori dell’Unione Monetaria Europea fin dagli anni Settanta: originaria del Canada, è morto all’età di 88 anni nella sua villa di Santa Colomba, frazione del Comune di Monteriggioni (Siena) pare per cause naturali secondo quanto riportano le prime agenzie.

BUONA PASQUETTA 2021, FRASI AUGURI E IMMAGINI/ Netflix, Narcos e le uova di Daenerys

La sua opera nel mondo accademico ha inizio nel 1961 quando Mundell avviò la teoria sulle aree valutarie ottimali (le note “AVO”) nelle politiche del lavoro. «Per la sua analisi delle politiche monetarie e fiscali sotto diversi regimi del tasso di cambio e per la sua analisi delle aree valutarie ottimali» fu proprio quanto consentì nel 1999 all’Accademia del Nobel di conferire il Premio prestigioso a Robert Mundell, in grado di dimostrare come in presenza di prezzi rigidi «la mobilità del lavoro possa essere considerata un sostituto della flessibilità del tasso di cambio».

Test rapidi gratis a tutti in Gran Bretagna/ 2 volte a settimana a partire da venerdì

CHI ERA ROBERT MUNDELL

Ma la carriera europeista di Mundell parte molto prima, quando nel 1970 diviene consulente del Comitato monetario della Commissione europea monetaria e poi definitivamente ne 1973 quando entra nel Gruppo dei Nove per l’Unione economica e monetaria in Europa. Grazie ai suoi studi continui e agli aggiornamenti con l’evoluzione dell’economia mondiale, Robert Mundell diviene uno degli “architetti” più importanti dell’Europa in divenire, pioniere e anticipatore della moneta unica Euro poi sbarcata nel nuovo Millennio. Cofondatore della Supply-Side Economics, il professore emerito dell’Università di Chicago e della Columbia University di New York ha contribuito a un miglioramento del sistema monetario internazionale: assieme al collego JA Fleming ha elaborato un modello (Mundell-Fleming, per l’appunto) per l’analisi sul diverso grado di efficacia della politica monetaria e fiscale nei vari regimi di cambio. Nel 1997 ebbe un figlio (Nicholas) con la seconda moglie, Valerie Natsios, una poetessa di origine italiana: hanno vissuto negli ultimi trent’anni facendo la spola tra New York e la villetta nel senese (fonte La Stampa).

LEGGI ANCHE:

Roccia blu su Marte: cos è?/ Misteriosa scoperta sul Pianeta Rosso, forse meteorite

© RIPRODUZIONE RISERVATA