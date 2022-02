Robert Pattinson: chi è, carriera e l’alcolismo/ “Sul set mi sono urinato addosso”

Robert Pattinson, dagli esordi nei teatri di Londra a The Batman passando per Twilight

Robert Pattinson è ospite di Silvia Toffanin nel salotto pomeridiano di “Verissimo“. Londinese, è nato il 13 maggio 1986 nella capitale britannica. La madre, Clare Charlton, gestisce un’agenzia di modelle mentre il padre, Richard Pattinson, è un importatore di auto d’epoca. La sua carriera inizia come attore di teatro all’età di quindici anni. Prende parte alle interpretazioni teatrali del Barnes Theatre Company di Londra, partecipando a delle rappresentazioni del Macbeth di William Shakespeare. Dopo qualche ruolo minore, tra cui Cedric Diggory nel quarto capitolo della saga di Harry Potter in Harry Potter e il calice di fuoco, nel luglio del 2007, dopo un lungo casting, viene scelto come protagonista di Twilight, diretto da Catherine Hardwicke, dove interpreta il ruolo del vampiro Edward Cullen, un ruolo che lo ha consacrato nell’Olimpo di Hollywood. Parteciperà a tutti e cinque i capitoli della saga. Nel 2012 è il protagonista del film di David Cronenberg, Cosmopolis mentre il 3 marzo 2022 debutterà al cinema nel ruolo di Bruce Wayne in “The Batman” di Matt Reeves.

In passato, Robert Pattinson ha avuto problemi di alcolismo. Nel 2012 una fonte anonima spiegò nel dettaglio su “Hollywood Scoop” che “La tendenza a bere è ormai fuori controllo. Predilige la vodka, che consuma soprattutto quando è solo: sul set di Cosmopolis lo faceva praticamente ogni giorno e tutti ne erano consapevoli. I suoi amici e famigliari stanno cercando di intervenire e chiunque gli sia vicino ritiene che debba andare in rehab“. Anche nell’horror “The Lighthouse” Robert Pattinson ha confessato che sul set ha bevuto così tanto da essere completamente incosciente per la maggior parte delle riprese: “Ho passato molto tempo a sforzarmi di vomitare. Mi sono urinato addosso, bagnando i pantaloni”.

