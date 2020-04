Robert Pattinson e Kristen Stewart/ La lovestory ai tempi di Twilight (New Moon)

Pubblicità

Robert Pattinson e Kristen Stewart sono i protagonisti di New Moon, il secondo capitolo della saga cinematografica di Twilight in onda venerdì 17 aprile 2020 su Italia 1. Edward e Bella hanno fatto sognare milioni di telespettatori nel mondo diventando delle vere e proprie celebrità. Sul set il vampiro dal ciuffo ribelle e la dolcissima ragazza umana si sono follemente innamorati condividendo una storia d’amore finita in pasta su tutti i più importanti magazine di gossip. La loro storia è durata diversi anni e si è conclusa nel 2012 per via del tradimento da parte dell’attrice con il regista Rupert Sanders. A distanza di diversi anni dalla lovestory, Kristen Stewart a Harper’s Bazaar UK ha parlato della relazione con l’attore: “quando io e Rob stavamo insieme non avevamo un esempio da seguire. Ci è stata tolta così tanta privacy che siamo diventati ossessionati dal controllo su ogni aspetto delle nostre vite. Quello che pensavamo era: “No, non ne parleremo mai. Questa storia è solo nostra”. Le due celebrities sono state letteralmente ossessionate dalla privacy al tempo della loro relazione per via del clamore mediatico legato alla loro vita come ha raccontato l’attrice: “La gente voleva così tanto che io e Robert stessimo insieme da farci diventare un prodotto mediatico. La nostra non era più una vita di coppia reale. Oggi non voglio nascondere ciò che sono o i miei sentimenti, ma voglio evitare di fare la stessa fine”.

Cinque anni d’amore, tanto è durata la lovestory tra Kristen Stewart e Robert Pattinson. Per la precisione dal 20o8 al 2013, anni che hanno visto i due attori lavorare alle riprese della saga cinematografica di Twilight. Poi la Stewart è finita su tutte le pagine della cronaca rosa per il tradimento con Rupert Sanders, il regista di Biancaneve e il cacciatore. La coppia ha cercato di ricostruire il loro amore, ma c’è stato poco da fare; poi nel 2017 ospite del Saturday Night Live l’attrice ha fatto una sorta di coming out rivelando al mondo intero di essere “so gay” e di aver avuto svariati flirt con donne. Prima la cantante francese Soko, poi la musicista St. Vincent e infine modella Stella Maxwell. La storia con Robert Pattinson è stata bella, ma complicata: “ci è stato tolto così tanto che, nel tentativo di controllare ogni aspetto, dicevamo ‘No, non ne parleremo mai. Mai. Perché è nostro”. Oggi l’attrice rispetto al passato ha deciso di tenere il maggiore riserbo sulla sua vita sentimentale: “non puoi uscire con la persona che frequenti. Non puoi parlare di lei in un’intervista. Qualcuno con una mentalità da vecchia scuola mi ha detto che funziona così se vuoi preservare la tua carriera, il tuo successo. E ci sono persone a cui tu non piaci, a loro non piace che tu esca con le ragazze, a qualcuno non piace che tu non ti identifichi come lesbica, ma tu non ti identifichi nemmeno come eterosessuale. Alle persone piace sapere chi sei, e allora tu chi c…o sei?”. E si è spinta oltre, raccontando di quello strano avvertimento che le arrivò un po’ di tempo fa: “Mi è stato detto “fai un favore a te stessa: non uscire in pubblico mano nella mano con la tua ragazza, così potresti ottenere un ruolo in un film Marvel”. Ebbene, non voglio lavorare con persone così”.



