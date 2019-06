Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono fidanzati?/ Foto: passeggiata romantica

Robert Pattinson è l’attore del momento. Il 33enne inglese, dopo aver conquistato le prime pagine di tutti i giornali del mondo grazie al ruolo ottenuto nel film The Batman di Matt Reeves che arriverà nelle sale cinematografiche il 21 giugno 2021 e di cui sarà il protagonista, torna a far notizia grazie al gossip. L’attore che, nel suo passato, ha avuto una storia con Kristen Stewart, è solitamente molto riservato preferendo non dare in pasto ai paparazzi la propria vita privata. Tuttavia, basta un piccolo dettaglio sfuggito all’attenzione di Robert Pattinson per scatenare i rumors. L’attore, infatti, è stato paparazzato in compagnia di Suki Waterhouse con cui potrebbe esserci del tenero. Pattinson e la modella, infatti, sono stati beccati mentre passeggiavano sfiorandosi teneramente le mani.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse: passeggiata romantica mano nella mano

Nessun bacio e nessun gesto troppo intimo tra Robert Pattinson e Suki Waterhouse tra i quali, tuttavia, potrebbe esserci del tenero. Le mani che si sfiorano, infatti, potrebbero rappresentare l’indizio decisivo per portare i due allo scoperto. L’attore e la modella, come mostrano le foto che stanno circolando per il web, si cercano attraverso le mani nonostante la presenza dei paparazzi. Per il momento, tuttavia, non ci sono conferme sulla storia d’amore tra i due che potrebbero essere legati anche da una semplice amicizia. Tuttavia, qualora la storia fosse confermata, per la modea, Robert Pattinson non sarebbe il primo fidanzato famoso. Nel suo passato, infatti, c’è stato anche Bradley Cooper.Sarà, dunque, l’it girl londinese, famosa testimonial di Maison come Burberry, Tommy Hilfiger, Salvatore Ferragamo, H&M, a nuova fidanzata di Robert Pattinson?





© RIPRODUZIONE RISERVATA