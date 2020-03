Robert Pattinson “Ho uno strano odore”/ “Le persone mi dicono che sa di…”

Mentre i fan attendono il suo esordio nei panni di Batman nel nuovo film della saga, Robert Pattinson è impegnato in vari progetti. Da mesi lo vediamo dare il volto agli spot pubblicitari di Dior, che hanno alimentato la sua fama di “uomo irresistibile”. Ma è proprio sulla questione ‘profumo’ che si è parlato in una recente intervista, durante la quale l’attore ha svelato un dettaglio molto particolare di se stesso. In un’intervista riportata dalla testata Page Six, Pattinson ha risposto alla domanda inerente il suo odore personale. La risposta è stata piuttosto particolare: “Molte persone mi hanno detto che ho un odore molto particolare. Come di un pastello. Sa, i pastelli a cera. Come se fossi imbalsamato”, ha raccontato Robert, dichiarando dunque di avere un odore inusuale.

Robert Pattinson, dallo strano odore a quel particolare rapporto con la bellezza….

Non è però l’odore l’unico argomento particolare delle sue interviste. Parlando di bellezza, Robert Pattinson ha di recente dichiarato di aver un rapporto particolare con ul suo aspetto. “È strano. – ha esordito – Non sono mai stato davvero considerato per i ruoli da bello perché mi imbarazza sempre incontrare le persone.” Così ha ricordato: “Il mio ruolo in Harry Potter (lo abbiamo visto ne Il calice del fuoco, quarto capitolo della saga. ndr) era quello di un bel ragazzo. E mi ha scioccato scoprire che l’avevo ottenuto facilmente.” Ma è con Twilight che diventa Edward “Il bello, bello, bello”. In merito dichiara: “Quando mi sono presentato per l’audizione avevo da poco finito un lavoro dove avevo dovuto tingermi i capelli di nero, ma avevo già un dito di ricrescita, e ove mi ero dovuto depilare l’intero corpo. E siccome avevo passato quegli ultimi mesi a bere solo birra, ero un corpo liscio e cicciottello. Sembravo un bambino con in testa una parrucca”, ha concluso.



