Robert Pattinson “mi darò al porno”/ La rivelazione choc dell’attore di Batman

Robert Pattinson, il celebre attore che ha prestato il volto al vampiro Edward di Twilight, è pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo importante progetto cinematografico. Proprio così, l’attore dopo aver fatto sognare ed innamorare milioni di teenagers in tutto il mondo nel 2020 tornerà sul grande schermo con un film considerato un classico. Si tratta della nuova pellicola dedicata a Batman, l’eroe mascherato che da decenni fa sognare milioni di telespettatori nel mondo. Un’impresa non facile che sembra spaventare non poco il bellissimo attore britannico che si sta preparando nel migliore dei modi per interpretare questa parte che non è affatto semplice. Tante sono le paure di calarsi nei panni di Batman al punto che, intervistato da un quotidiano inglese, l’attore ha risposto alla scomoda domanda “Cosa farai sei il film andrà male?”. La risposta di Pattinson ha letteralmente spiazzato il giornalista visto che ha replicato: “Mi darò al porno… porno d’autore”.

Robert Pattinson sarà Batman al cinema

Il nuovo film dedicato a Batman è sicuramente uno dei più attesi del nuovo anno. Si tratta di una nuova pellicola dedicata al personaggio immaginario ideato da Bob Kane e Bill Finger che ha fatto il suo debutto nei fumetti della DC Comics nel lontano 1939. Da allora il personaggio è diventato una vera e propria icona tra i fumetti dedicati ai supereroi conquistando non solo l’ambito dei fumetti, ma anche il grande schermo. Nella nuova pellicola spetterà a Robert Pattinson interpreterà l’icona dei supereroi nel film diretto da Matt Reeves . Nel cast ci saranno anche John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, mentre Colin Farrell vestirà i panni Pinguino. Ma non finisce qui, nel cast del nuovo film prossimo anticipare che ci saranno: Andy Serkis nel ruolo di Alfred, il maggiordomo di Bruce Wayne, mentre Jeffrey Wright presterà il volto al Commissario Gordon. Infine immancabile anche il personaggio di Catwoman che avrà le sembianze della bellissima Zoe Kravitz.

