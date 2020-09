ROBERT PATTINSON POSITIVO AL CORONAVIRUS/ Si ferma il set del nuovo film di Batman

Roberta Pattinson è positivo al coronavirus. Il celebre attore, scelto come protagonista per interpretare il leggendario uomo-pipistrello nel prossimo film di Batman, ha il Covid-19 e dunque il set del film, negli studi di Leavesden (Hertfordshire), in Inghilterra, è stato chiuso. A riportare la notizia è stato il giornale americano specializzato nel mondo dello spettacolo, Variety, e ora Pattinson è in isolamento. Saranno effettuati controlli verosimilmente su tutti coloro che stanno lavorando al film, anche se dalla casa di produzione, la Warner, finora filtrano solo vaghe conferme. E’ stato infatti solo confermato che un membro della produzione è risultato effettivamente positivo al coronavirus, ma non ne è stato specificato il nome. “Le riprese sono temporaneamente sospese”, ha comunicato un portavoce della Warner. La lavorazione del nuovo “Batman” era iniziata nello scorso mese di gennaio a Londra e si era poi spostata a Liverpool in marzo a causa della pandemia.

PATTINSON POSITIVO AL CORONAVIRUS, BATMAN SOSPESO

Il cast del nuovo Batman è stellare, con Robert Pattinson chiamato ad interpretare una versione giovanile di Batman, affiancato da Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (l’Enigmista) e John Turturro (Carmine Falcone). Nel cast recitano anche Peter Sarsgaard e Barry Keoghan. Tutto bloccato a causa della positività di Pattinson, col film che ha già rinviato la sua uscita al mese di ottobre 2021 e che ora potrebbe vedere di nuovo allontanarsi la data effettiva di arrivo nelle sale. Sempre Variety ha riportato come servirebbero ancora tre mesi di riprese per completare il film, molto atteso dai fans di Batman perché porterebbe per la prima volta al cinema una delle fasi iniziali della saga del fumetto, in cui molti dei “cattivi” devono ancora trovare la loro strada e non sono ancora antagonisti di Batman. In attesa di ulteriori conferme sulla situazione e sullo stato di salute di Pattinson, l’impressione è che ci sarà ancora un bel po’ da aspettare.



