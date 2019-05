Robert Pattinson sarà Batman?/ Foto, l’indizio decisivo arriva dai social

Robert Pattinson sarà davvero il nuovo Batman? La conferma ufficiale ancora non c’è e l’attore non ha assolutamente confermato o smentito la notizia. Tuttavia, ad alimentare i rumors è Jim Lee, Chief Creative Officer di DC Entertainment, il quale, su Instagram, ha pubblicato una foto che non è passata inosservata agli occhi attenti di Pattinson e che ha scatenato ulteriormente i rumors. Nell’immagine condivisa sul social network dal dirigente di DC Entertainment, si vedono diversi oggetti con cui è pronto a trascorrere il tempo durante un volo. Tra le tante cose, tuttavia, nella foto, appare in evidenza anche il nome di Robert Pattinson che, come fa sapere il portale Cinematographe, appare nella trascrizione di un’intervista del conduttore radiofonico Howard Stern a Pamela Anderson. Per i fans non si tratterebbe di una semplice coincidenza, ma di una probabile conferma ufficiosa della presenza di Robert Pattinson nel nuovo film dedicato a Batman.

ROBERT PATTINSON NUOVO BATMAN? LA BENEDIZIONE DI WILLEM DAFOE

Se molti fans di Batman non vedono bene Robert Pattinson nei panni del loro personaggio preferito, Willem Defoe ritiene che l’attore sia perfetto per interpretarlo sul grande schermo. Robert Pattinson e Willem Dafoe hanno recitato insieme nel fim The Lighthouse di Robert Eggers, presentato qualche giorno fa a Cannes. Dafoe, di fronte ai numerosi rumors, sempre più insistenti, che vorrebbero Pattinson protagonista del nuovo film di supereroi di Matt Reeves, The Batman, ha promosso a pieni voti il collega considerandolo perfetto per tale ruolo anche dal punto di vista fisico. “Ha un mento possente” – ha dichiarato Willem Dagoe alla stampa durante la presentazione del fim The Lighthouse – “Fa parte del ruolo. Riesci ad immaginare qualcuno con il mento fiacco che possa recitare il ruolo di Batman? Secondo me no”. Pattinson, dunque, riuscirà ad ottenere la parte?





