Robert Plant, tour in Italia “Brani dei Led Zeppelin? Un peso” / “Odio la ritualità”

Robert Plant, storico frontman dei Led Zeppelin, da tempo in carriera da solista, sarà presto in tour in Italia, sette le date che toccheranno diverse città comprese Roma e Milano, ma in scaletta il cantante proporrà pochi brani della sua ex band. Dice infatti di odiare quella ritualità, per la quale il pubblico si aspetta sempre di sentire le stesse canzoni, e di preferire le sorprese, artisticamente parlando, decidendo sempre all’ultimo minuto quali brani di repertorio inserire e quali no.

L’approccio al passato di Robert Plant, icona del rock mondiale, raccontato dal Corriere della Sera, è differente da quello di molti altri “Big” della musica, come ad esempio i The Who che da sempre consacrano il loro repertorio storico con i pezzi più celebri della carriera ogni volta che salgono sul palco. Plant sceglie di stare più sul presente perchè questo lo preserverebbe da quei “riti obbligatori” che non sopporta. Inoltre il frontman non amerebbe molto neanche parlare di quella che definisce come “una zavorra, un peso dal quale non riesce a staccarsi” rappresentato proprio dai Led Zeppelin.

Robert Plant, tour in Italia “Invito Zucchero a salire sul palco”

I fans italiani di Robert Plant dovranno quindi aspettarsi da questo prossimo tour, un approccio molto più sul presente del cantante solista, più psichedelico e che potrebbe anche cambiare lo stile di quei pochi brani previsti dal repertorio dei Led Zeppelin. Nelle date precedenti il frontman aveva proposto massimo uno due pezzi a serata, presi dall’archivio storico, iconiche canzoni che hanno fatto la storia del rock come “In My Time of Dying” del 1975, ma che a sua volta era già una cover.

Ora il progetto di Plant oltre a quello di “salvarsi dal passato che vive come un peso“, sarà quello di presentare insieme a nuovi artisti e collaboratori, un repertorio fatto di generi che apprezzava da giovane, come folk e blues. Dice di “voler sperimentare tutto lo scibile della musica“, e al Corriere della Sera che lo ha contattato telefonicamente per parlare delle date italiane afferma anche di voler incontrare Zucchero, per invitarlo a salire sul palco, visto che il cantautore italiano da sempre è un sostenitore di Plant e dispensa spesso elogi e complimenti nei suoi confronti.

