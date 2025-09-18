Chi sono i 7 nipoti di Robert Redford, che figurano tra gli eredi dell'ingente patrimonio dell'attore: nati dai figli Shauna, James e Amy

Il mondo del cinema ha recentemente pianto la morte di Robert Redford, gigante di Hollywood scomparso lo scorso 16 settembre all’età di 89 anni. Una carriera brillante che l’ha reso uno dei simboli del cinema americano e mondiale, e che gli ha anche permesso di accumulare un ingente patrimonio che verrà ereditato dai suoi familiari.

In merito proprio all’eredità del divo di Hollywood, la fonte Celebrity Net Worth ha stimato un patrimonio totale di circa 200 milioni di dollari; una fortuna ingente in cui si contano diverse proprietà immobiliari, come il suo ranch nello Utah, ma anche le royalties per le sue pellicole. Inoltre, rientra anche il celebre Sundance Film Festival, evento da lui fondato e che celebra la promozione di registi indipendenti e tutto il mondo del cinema indipendente.

Ma chi sono gli eredi cui spetterà il patrimonio di Robert Redford? I beni dell’attore saranno ovviamente spartiti tra i suoi familiari, dalla moglie Sibylle Szaggars ai figli Shauna e Amy, gli unici due rimasti in vita dopo la morte di Scott e James, ma arriveranno anche tra le mani dei suoi 7 nipoti.

Robert Redford, chi sono i 7 nipoti nati dai figli Shauna, James e Amy

In merito ai 7 nipoti di Robert Redford, che figurano tra gli eredi del suo patrimonio, scopriamo insieme chi sono. I primi due si chiamano Mica e Conor e sono nati dal matrimonio tra Shauna, secondogenita dell’attore, e Eric Schlosser; Mica è nata nel 1991, Conor due anni dopo.

Si passa poi a Dylan e Lena, nati rispettivamente nel 1991 e nel 1995 dalla storia d’amore tra James Redford, il figlio dell’attore morto nel 2020, e la moglie Kylie. Infine, gli altri tre nipoti sono frutto dell’amore tra Amy Redford, la figlia più piccola del divo hollywoodiano, e il marito Matt August; la coppia ha avuto la primogenita Eden nel 2008 e, successivamente, sono diventati genitori di due gemelline che ora hanno 12 anni.