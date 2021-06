Robert Smith dei Cure/ Prossimo album senza band “Sempre voluto fare musica noise”

Robert Smith, front-man dei Cure, ha fatto chiaramente capire che uscirà con un nuovo album ma da solista. E’ stato infatti ribadito da lui stesso in una intervista fatta con Zane Lowe di Apple Music 1, durante la quale ha spiegato con queste parole che il progetto non uscirà a nome della band: ”Ho sempre avuto il desiderio di registrare un’ora di musica noise e non volevo farlo con il gruppo. Aspetti dieci anni per sentire un disco dei Cure e arriva musica noise. La band ha detto di no ma io mi sono molto divertito a farlo”. Robert Smith è apparso nell’intervista insieme ai Chvurches, gruppo scozzese con cui ha collaborato per il singolo intitolato ”How Not To Drown”.

Il ritorno dei Cure

Nonostante l’affermazione di Smith su un suo prossimo album non a nome della band, i Cure non si fermano. Durante la chiacchierata con Zane Lowe, ha detto infatti che entro un mese e mezzo, probabilmente, saranno in grado di dare notizie sulle loro attività che riguarderanno l’anno prossimo: ”Abbiamo lavorato a due dischi, uno è molto cupo, l’altro no. Sono praticamente finiti”. L’ultimo progetto discografico della band post-punk britannica è del 2008 (4:13 Dream), dalla loro formazione avvenuta nel 1976 hanno registrato tredici album, pubblicato dieci raccolte e quattro dischi live. Negli anni la sua formazione è variata più o meno regolarmente ma la costante è proprio Robert Smith, fondatore e presente in tutte le formazioni nel corso dell’attività musicale dei Cure.

