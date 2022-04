Robert Spano, diretta video Presidente Cedu/ Lezione: “Diritti umani non negoziabili”

ROBERT SPANO, LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PRESIDENTE CEDU ALLA SAPIENZA

Questa mattina, venerdì 22 aprile 2022, alle ore 10.30 all’Università “La Sapienza” di Roma si terrà la lectio magistralis del Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) Robert Spano dal titolo “Diritti umani e persone vulnerabili”.

In collaborazione con la Corte Costituzionale e l’Università “La Sapienza”, la lezione del giovane presidente CEDU vedrà l’intervento anche del Presidente della Consulta Giuliano Amato e della rettrice Antonella Polimeni: sarà possibile parteciparvi tanto in presenza quanto con la diretta video streaming sul canale YouTube de “La Sapienza”. «In questo momento di grande incertezza e preoccupazione per l’Europa e il mondo intero a causa del conflitto in Ucraina, la testimonianza di Robert Spano assume un significato fortemente simbolico», scrivono Amato e Polimeni introducendo l’intervento di questa mattina del presidente islandese CEDU, in carica dal 2020 ma da 9 anni giudice della Corte Ue sui diritti umani. «I diritti dell’uomo costituiscono valori fondamentali non negoziabili che sono alla base dello stato di diritto e dei processi di costruzione e di mantenimento della pace tra i popoli», concludono il Presidente della Consulta e la rettrice della “Sapienza”.

PROGRAMMA LEZIONE CEDU-CONSULTA IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Il programma di giornata è fitto e si permea tutto sulla lectio magistralis tenuta dal Presidente CEDU Robert Spano alle ore 10.30: il suo discorso sui diritti umani e le persone vulnerabili sarà introdotto dai saluti istituzionali della professoressa Antonella Polimeni (rettrice della Sapienza Università di Roma) e del Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato.

Dopo la Lectio interverranno Silvana Sciarra, Vicepresidente della Corte costituzionale; Giuseppe Palmisano, ordinario di Diritto internazionale dell’Università Roma Tre; Massimo Luciani, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico della Sapienza. A chiudere la mattinata le conclusioni affidate sempre a Robert Spano nell’ambito dell’iniziativa sorta in occasione della presidenza italiana del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Nel pomeriggio il Presidente CEDU sarà a Palazzo della Consulta dove registrerà un’intervista sul tema della Lectio magistralis, per la Libreria dei podcast della Corte costituzionale. L’evento di giornata potrà essere seguito in presenza solo per chi si è prenotato sul portale https://eventiaulamagna.uniroma1.it/ entro venerdì 15 aprile scorso; alle studentesse e agli studenti che parteciperanno in presenza verranno riconosciute 4 ore (0,5 crediti formativi). Per tutti gli altri, la lezione di Spano sarà trasmessa in diretta video streaming sul canale YouTube de “La Sapienza”.

