Robert Trump, ricoverato fratello presidente Usa/ “Molto malato, condizioni gravi”

Robert Trump, il fratello minore del presidente americano Donald Trump, è stato ricoverato in ospedale a New York. Lo rivela ABC News, la cui indiscrezione è stata confermata dalla Casa Bianca. I dettagli relativi alle condizioni di salute dell’uomo restano sconosciuti, ma diverse fonti riportano che «è molto malato» ed è «grave». L’addetta stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, oltre a confermare il ricovero, si è limitata ad aggiungere che il presidente Usa e il fratello «hanno un ottimo rapporto» e che Donald Trump fornirà aggiornamenti sulle condizioni del fratello in seguito. Fonti che ABC News non ha rivelato avrebbero fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti dovrebbe far visita oggi al fratello, ma non si sa altro in merito. Già a giugno avevano fatto preoccupare le condizioni di Robert Trump, in quanto era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Mount Sinai di New York per oltre una settimana.

ROBERT TRUMP RICOVERATO: CASA BIANCA CONFERMA

Recentemente, invece, Robert Trump è stato coinvolto nella causa legale per fermare la pubblicazione del libro della nipote Mary. All’inizio di quest’anno si è detto «profondamente deluso» della decisione della nipote di scrivere questo libro e di essere «orgoglioso del mio meraviglioso fratello, il presidente». Nato nel 1948, è l’unico fratello minore di Trump. Dirigente d’azienda e promotore immobiliare, ha gestito le proprietà immobiliari della Trump Organization fuori Manhattan. Era sposato con Blaine Trump, da cui ha divorziato nel 2007. Quest’anno Robert Trump si è sposato per la seconda volta con la compagna di lunga data Ann Marie Pallan. La notizia del ricovero di Robert Trump è stata poi confermata dalla Casa Bianca anche alla Cnn.



