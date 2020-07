ROBERTA AGOSTI, MORTA COMPAGNA MARCO VELO/ “Il ciclismo ci ha uniti, ora ci separa”

Il mondo del ciclismo è sotto choc per la morte di Roberta Agosti, la compagna di Marco Velo, travolta da un camion mentre si stava allenando in bicicletta. Ed è stato proprio l’ex compagno di squadra di Marco Pantani, pluricampione nazionale a cronometro, ad esprimere tutto il suo dolore parlando a Tuttobiciweb: “Il ciclismo ci aveva fatto conoscere, e il ciclismo ci ha separato. Stavamo bene assieme, era un anno e mezzo che ci frequentavamo, entrambi venivamo da due storie finite, e adesso mi trovo a piangere una donna che amavo e dentro di me ho solo un profondo e incontenibile sentimento di fine”. Velo, che si è detto “devastato” per l’accaduto, ha ricostruito in questo modo la dinamica dell’incidente: “Eravamo in mezzo alla campagna, dove il traffico in pratica non c’è. Avevamo proprio scelto la campagna per pedalare in sicurezza e in tutta tranquillità, eravamo un gruppetto di amici che procedeva pian pianino, non più di 23 chilometri all’ora. Salivamo su una strada all’1%, ad un certo punto sono caduti in 3 o 4, Roberta ha sbandato e si è portata verso sinistra ed è stata presa in pieno dal camion cisterna che stava procedendo in senso contrario alla nostra marcia: da quel momento è cominciato un incubo…”. (agg. di Dario D’Angelo)

Roberta Agosti, morta compagna di Marco Velo

Un altro lutto sconvolge il mondo del ciclismo. Roberta Agosti è morta in allenamento. E’ accaduto a Castel Venzago, nei pressi di Lonato, a causa di un tremendo incidente stradale. La donna, classe 1969, appartenente al Team Millennium di Brescia, era la fidanzata di Marco Velo, ex professionista e al momento collaboratore del C.T. Davide Cassani nel ruolo di responsabile della sicurezza in corsa al Giro d’Italia. “E’ stata una fatalità” ha commentato sinteticamente il commissario tecnico degli azzurri. Una bruttissima notizia, che gli appassionati non avrebbero mai voluto leggere. Roberta Agosti si stava allenando insieme ad una decina di amici. L’idea era di dirigersi verso Lonato, dove ha percorso una stradina piuttosto stretta. Quindi la donna si è schiantata contro un camion del latte che stava avanzando in direzione opposta. E non c’è stato nulla da fare.

Roberta Agosti è morta, inutili i soccorsi

Purtroppo si sono rivelati inutili gli arrivi dell’ambulanza e dell’elisoccorso. Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche dell’incidente, ma nel corso delle prossime ore verrà fatta chiarezza. Si è rivelato fatale l’allenamento svolto con un gruppo di amici nel bresciano, tra Madonna della Scoperta e Lonato, con un violento scontro con il camion che le è costato la vita. Sotto choc il C.T. Davide Cassani.



