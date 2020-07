Roberta Ammendola/ “Tv e famiglia, una lotta contro il tempo…” (C’è tempo per..)

La bella giornalista Roberta Ammendola, al timone insieme a Pino Strabioli de Il Caffè di Rai1, oggi siederà al cospetto dei colleghi Beppe Convertini e Anna Falchi, proprio per commentare il suo successo all’insegna della cultura e dell’informazione a testimonianza del fatto che non è solo il trash quello che paga. I due conduttori amano il teatro, sono complici e continuano a ridere e scherzare pur occupandosi di temi seri e con il successo che continua a premiarli con ascolti importanti. Oggi si racconterà ancora tra cultura e famiglia, eh sì perché la giornalista ha anche modo di occuparsi dei figli nonostante il suo impegno quotidiano. In una recente intervista a firma di Cristina Penco, proprio lei ha rivelato che la sua vita è diventata una “corsa contro il tempo” dovuta al fatto che non ha una baby sitter e che riesce a fare tutto grazie al marito e ad una ristretta cerchia di amiche.

ROBERTA AMMENDOLA TRA VITA PRIVATA E IMPEGNO IN TV

Ma chi è Roberta Ammendola? Sicuramente è un’affermata giornalista che non ha bisogno di presentazioni, è laureata in Scienze della Comunicazione, è nata a Salerno ed è classe 1977. La sua vita è fatta di numerose esperienze tra carta stampata, radio e tv ma anche come conduttrice e autrice di testi per varie redazioni nonché volto del Tgr Rai Lazio e adesso de Il Caffè di Raiuno. Della sua vita privata si sa davvero poco visto che si tiene gelosamente stretta la sua privacy ma dai social possiamo evincere che il suo primo pensiero è sempre sua figlia poi vengono musica e teatro. Lei stessa al sito telegiornaliste.com ha ammesso: “Le mie passioni, il teatro, la musica e la danza sono un punto fermo. Rappresentano il cassetto che è rimasto sempre socchiuso e negli anni si apre sempre di più…”. Cosa racconterà oggi?



