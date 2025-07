Roberta Bellesini, moglie di Giorgio Faletti: architetto, i due si sono conosciuti nel 2000 e sono stati insieme fino alla morte di lui nel 2014

Molto riservato per quanto riguardava la sua vita privata, Giorgio Faletti era sposato con Roberta Bellesini, architetto. L’autore, musicista nonché attore, difficilmente ha parlato di sé e di quella che era la sua vita privata: sappiamo, però, che lo legava un grande amore a Faletti. I due si conobbero nel 2000 a casa di un amico, e l’amore li portò a celebrare poco dopo il matrimonio. Nel 2024, dieci anni dopo la scomparsa del marito, Roberta Bellesini lo ha voluto ricordare con un messaggio sui social: “Il tempo senza di te è stato lunghissimo, perché sono successe un sacco di cose” ha scritto la moglie.

E ancora, Roberta ha scritto: “Attraverso le tue parole, scritte, cantate, recitate, continuiamo a percorrere strade, ci induci a frugare nei nostri ricordi e le inquietudini, le malinconie, le domande che fanno fatica a trovare una risposta non erano solamente le tue”. Il cammino viene descritto dalla moglie di Giorgio Faletti come “liberatorio” perché tutti i ricordi si riuniscono in un puzzle luminoso che rivela il senso della vita. Una grande mancanza quella di Giorgio, grande uomini di cultura, musicista, scrittore nonché cabarettista e attore. Una mancanza per il mondo della cultura ma anche nella vita di chi lo conosceva bene e amava, come la moglie Roberta.

Roberta Bellesini, moglie di Giorgio Faletti: “Era un perfezionista esagerato”

Roberta Bellesini, la moglie di Giorgio Faletti, è un architetto ed è stata proprio lei la persona che è rimasta al suo fianco fino all’ultimo respiro. Roberta, che lo ha conosciuto nel profondo oltre le luci patinate del mondo dello spettacolo, lo ha raccontato come “un perfezionista esagerato” che amava talmente tanto il suo lavoro da temere l’oblio. Fortunatamente tutti lo ricordano e lo fanno con grande affetto e amore: un professionista unico che ancora oggi è nel cuore della gente.