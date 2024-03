Roberta Bertacchi, fidanzato indagato per istigazione al suicidio/ Trovata impiccata, svolta nelle indagini

C’è una svolta nell’inchiesta sulla morte di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata impiccata sul balcone della sua abitazione di Casarano (Lecce) il 6 gennaio scorso. Secondo quanto riporta RaiNews, il fidanzato della giovane, Davide Falcone, risulterebbe indagato per le ipotesi di istigazione al suicidio e maltrattamenti in famiglia. Da subito dichiaratosi estraneo alla morte della ragazza, Falcone aveva raccontato di non essere stato presente in casa al momento della tragedia.

Attualmente si troverebbe in carcere perché arrestato nel corso di un blitz antidroga condotto dai carabinieri lo scorso 7 marzo. Stando alla ricostruzione finora emersa, Roberta Bertacchi si sarebbe tolta la vita usando una sciarpa che le avrebbe regalato lo stesso Falcone. Poche ore prima, tra i due ci sarebbe stata una lite in un locale davanti ad alcuni testimoni. Una discussione che per Falcone non avrebbe avuto alcun rilievo, ma che sarebbe proseguita in auto. Roberta Bertacchi sarebbe poi scesa e avrebbe proseguito a piedi verso casa. Al vaglio degli inquirenti anche il racconto di amici della coppia che, dopo il litigio, avrebbero raggiunto la 26enne nell’appartamento in cui, secondo quanto avrebbero riferito, sarebbe giunto successivamente proprio il fidanzato.

Roberta Bertacchi, la ricostruzione delle ultime ore prima della morte

Sul caso di Roberta Bertacchi, trovata morta il 6 gennaio scorso, è in corso una indagine dei carabinieri. Il fascicolo per istigazione al suicidio era inizialmente aperto a carico di ignoti, ma poche ore fa il fidanzato sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati anche per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Davide Falcone, 35 anni, ha sempre respinto ogni accusa e si è detto totalmente estraneo alla morte della fidanzata, rinvenuta impiccata con una sciarpa sul balcone dell’appartamento di Casarano dove viveva da poco tempo.

L’autopsia, eseguita dal medico legale Alberto Tortorella, avrebbe confermato il decesso per impiccagione e avrebbe escluso scenari diversi rispetto a quello di un gesto estremo. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza, ma per i familiari della giovane non avrebbe avuto alcun motivo per decidere di farla finita e la pista del suicidio mostrerebbe delle crepe profonde. Il fidanzato di Roberta Bertacchi, davanti alle telecamere poco dopo la morte della 26enne, aveva fornito la seguente versione sulle ultime ore trascorse con lei prima della morte: “Quella sera stavamo al locale, dove c’è stata una lite. Il padrone del bar è venuto, io stavo fuori, mi ha detto ‘Davide devi prendere la tua ragazza perché sta facendo un po’ di casino’. Lei stava litigando con altre ragazze e mi sono arrabbiato, ‘mi stai facendo fare delle figure di m****, sali in macchina che ce ne andiamo a casa. L’ho messa in macchina con me, poi lei si è innervosita, ha picchiato la macchina e se n’è uscita. Io poi me ne sono andato (…). Di una cosa mi pento e basta: di averla lasciata sola“.











