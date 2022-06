Roberta Beta, duro sfogo su Instagram: “Non lavoro da un anno”/ “Autostima sotto i piedi”

Roberta Beta e lo sfogo social: “Non lavoro da un anno”

Con un video pubblicato su Instagram, Roberta Beta si lascia andare ad uno sfogo e racconta ai suoi follower la sua attuale situazione lavorativa. L’ex gieffina, volto della primissima edizione del Grande Fratello, nonché opinionista e speaker, ha ammesso di non lavorare da un anno, situazione che l’ha messa in difficoltà. La Beta tocca un tema delicato, raccontandone le sensazioni provate in prima persona.

“Oggi la mia giornata è vuota – ha detto in un video pubblicato su Instagram – perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo”, ha concluso con un’espressione di delusione.

Roberta Beta e i disturbi alimentari

Proprio nelle ultime ore, Roberta Beta è tornata su Instagram con una diretta in cui ha chiacchierato con i suoi follower di temi importanti come i disturbi alimentari. L’opinionista ha ammesso di aver sofferto in prima persona di disturbi alimentari e, per questo, di conoscerne bene effetti e conseguenze. Nel corso della chiacchierata ha anche rivelato di una brutta frase ricevuta da un familiare che le avrebbe detto: “Non lavori perché sei grassa, tutte le altre sono magre”.

Nel corso della diretta Roberta Beta ha lanciato un incoraggiamento a tutte le donne che possono sentirsi giudicate perché con qualche chilo in più, ricordando la bellezza della varietà.

