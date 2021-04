Roberta Beta e la blefaroplastica/ “Ho aspettato 15 anni, non ho più mio sguardo ma…”

Con la pandemia da Covid c’è stato un vero e proprio boom di ritocchi estetici da parte degli italiani con un aumento del 20%. A parlarne è la trasmissione Domenica Live che vede oggi ospite anche Roberta Beta, ex gieffina e di recente sottoposta ad una blefaroplastica come ampiamente documentato attraversa i suoi social. “Ho fatto questo intervento per un problema del campo visivo”, aveva detto in uno dei filmati. “E’ vero che non ho più lo sguardo mio ma avevo davvero la palpebra sinistra che ormai…”, ha spiegato oggi a Domenica Live l’ex gieffina. Roberta ha impiegato ben 15 anni prima di decidere di fare questo intervento al viso poiché non comportava solo un miglioramento estetico: “C’era una parte funzionale che è quella che mi ha dato la spinta a farlo”, ha ammesso.

Oggi Roberta Beta si dice particolarmente felice del cambiamento estetico e del miglioramento anche se Giovanni Ciacci ha avuto da ridire sul perché pur sottoponendosi anche lui ad un importante intervento nel suo caso deve ancora attendere mentre “questi si rifanno di tutto”.

Roberta Beta non vedeva più da un occhio mentre Nadia Rinaldi aveva un problema di tiroide: sono anche questi i motivi che hanno portato i due volti noti a sottoporsi a interventi di chirurgia estetica, come confermato dalla Rinaldi in collegamento a Domenica Live. Immancabile un filmato sull’ultimo intervento chirurgico di Nadia dal professor Lorenzetti dopo aver perso già 80 chili con tanto sacrificio. “In un momento di emergenza Covid, voglio ringraziare tutto lo staff che non mi ha lasciata sola un momento”, ha commentato. La Collovati ha ribadito invece la facilità con cui molte donne vanno dal chirurgo plastico “come se andassero dal parrucchiere”, ha commentato. Ad essersi sottoposta ad un intervento chirurgico molto recentemente è stata anche Francesca Cipriani, che ha ammesso di voler essere la sorella di Barbie. “Intervento a mio dire inutile”, ha commentato in studio Barbara d’Urso.

