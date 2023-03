Roberta Beta/ “Mio figlio Filippo amore più grande, l’ho cresciuto come una leonessa”

Roberta Beta, ex concorrente del Grande Fratello 1, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 16 marzo 2023. La conduttrice di alcuni programmi radiofonici ha esordito sottolineando che “ogni tanto, invece di guardare le storie mirabolanti su Instagram di gente che vive sugli yacht, dovremmo pensare che poter vivere senza un incubo che ci perseguiti sia importante. Sono molto felice di me perché sono in continua evoluzione, sono sempre in viaggio”.

Mario Adinolfi: “Tante volte la Madonna mi è apparsa in sogno”/ “Mi dice sempre...”

Poi, l’attenzione di Roberta Beta si è focalizzata sul figlio Filippo: “L’ho avuto in condizioni eccezionali, perché io e suo papà non vivevamo nella stessa città e non eravamo una coppia, anche se poi lui l’ha riconosciuto. Ho dovuto pensare io a lui, lavorando e seguendolo come una leonessa. Ho cercato di non farmi travolgere dal tritacarne del mondo dello spettacolo: a volte ci sono persone che sembra abbiano carriere incredibili, ma le pagano a un prezzo altissimo”.

Zuppi: "Abbiamo bisogno dei migranti"/ "Celibato? Possiamo usare modello orientale"

ROBERTA BETA: “MIO FIGLIO FILIPPO STUDIA GIURISPRUDENZA E AMA LA POLITICA”

Successivamente, Roberta Beta ha spiegato che quando l’anno scorso suo figlio Filippo, quasi 21enne, è partito per Milano per motivi di studio, stabilendosi lì, “mi sono trovata sola in casa e non è stato facile. Ho vissuto molto a contatto con mio figlio, portandolo sul cuore e abbracciandolo. Spero di essere stata una brava mamma e devo dire che il cammino che lui sta prendendo in maniera così determinata è frutto di questo grande amore: studia Giurisprudenza ed è appassionato di politica”.

Alessandro Gozzoli/ Identikit del presunto assassino in un video? "Un uomo biondo..."

Dal dolore per la distanza che la separa da suo figlio, Roberta Beta è convinta che si possano creare cose nuove e, infatti, “sto lavorando al mio cortometraggio e sto tornando a concentrare tutte le mie attenzioni su me stessa. Sto realizzando un podcast autoprodotto, ‘Amori e altri disastri’… La vita è un viaggio e, se tu sei per strada e cerchi di fare esperienza dei momenti belli e brutti, quando un giorno prenderai il volo e andrai, probabilmente sarai più soddisfatto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA