Roberta Beta operata: intervento di blefaroplastia/ “Avevo paura, non è stato…”

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Roberta Beta, ex concorrente della prima, storica edizione del Grande Fratello ed oggi opinionista, ha annunciato di essersi sottoposta ad un intervento di blefaroplastia, un’operazione di chirurgia estetica che consente di eliminare la pelle in eccesso dalle palpebre. Roberta Beta, tornata a casa, ha deciso di mostrare il risultato che, tuttavia, non è ancora definitivo. Roberta, infatti, appare ancora con dei cerotti nella zona interessata. Ancora in convalescenza, sta aspettando il tempo necessario affinchè il viso si sgonfi e l’operazione a cui ha deciso di sottoporsi cominci a mostrare l’effetto desiderato. La Beta, tuttavia, appare già molto soddisfatta del risultato ottenuto.

“Ringrazio tutti per la solidarietà. Sono a casa, a letto. Sono molto soddisfatta. Ero preoccupata per il sangue. Invece, la dottoressa mi ha detto che più il sangue viene fuori e meno lividi si formano”, spiega Roberta mostrando l’unico livido che ha sul viso.

ROBERTA BETA, LE PAROLE DOPO L’OPERAZIONE

Serena e felice di aver deciso di sottoporsi all’operazione di chirurgia estetica, Roberta Beta, oltre ad essersi mostrata in un video, confessa di aver avuto anche paura prima di operarsi. “Grazie è bello sentirvi vicino” – scrive su Instagram la Beta. “Non è stato facile prendere questa decisione, avevo molta paura! Le fettine di pelle a me fanno sorridere.. Sembrano veramente uova e bacon! Io metaforicamente le considero le fette di prosciutto che avevo sugli occhi e che mi impedivano di avere una visione chiara di ciò che mi succedeva. Speriamo sempre in bene e agiamo di conseguenza”, aggiunge. Poi spiega perchè ha deciso di raccontare tutto. “La condivisione poi è utile specie in questo caso. Che succede quando subisci questo intervento? Che succede dopo? Fa male? Ecco perché condivido con voi lemie sensazioni“, conclude condividendo il video che vedete qui in basso.

