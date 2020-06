Roberta Beta “Tradita dal mio compagno dopo 7 anni”/ “Ho scoperto un messaggio e..”

Nel corso dell’ultima puntata di Live non è la D’Urso, andata in onda ieri su Canale 5, Roberta Beta è tornata a parlare del tradimento subito dal compagno col quale stava da circa 7 anni, svelandone nuovi dettagli. L’ex gieffina ha parlato di una “cosa molto triste”, ritenendo il tradimento diverso da una “questione di corna”. “Le corna sono legate al sesso prevalentemente. Sono anche abbastanza volgari. Il tradimento è una cosa più profonda”, ha esordito la Beta, raccontando poi di aver scoperto tutto grazie ad un messaggio intercettato sul cellulare del compagno. “Stavamo insieme da quasi sette anni, di cui sei di convivenza.– ha ammesso, per poi spiegare quanto accaduto – Ero nel suo ufficio. A un certo punto, lui ha lasciato incautamente il telefonino. È arrivato il messaggio di una donna della quale io sospettavo qualcosa di strano. Questo messaggio diceva chiaramente: “Amore mio, mi manchi da morire”. È chiaro che io ci sono stata male”.

Roberta Beta: “Ho vissuto un tradimento, non l’ho più visto”

Roberta Beta, scossa dopo aver letto il messaggio, ha immediatamente intuito cosa stesse accadendo e ha atteso che il compagno tornasse a casa per chiedergli chiarimenti. “La cosa grave è che io ho aspettato che lui tornasse per chiedergli: ‘Scusami, che messaggio è?’. – ha raccontato l’ex gieffina – La sua risposta è stata: ‘È solo una mia amica sposata con una figlia, che mi vuole molto bene‘. Ecco, questo è il vero tradimento.” Affermazione che poi ha spiegato: “Ti è capitato, hai preso una sbandata, non so se abbiano consumato o meno. Io te lo chiedo e a quel punto tu o ammetti di aver preso una sbandata e quindi ciao, oppure mi dici ‘Ho sbagliato, perdonami’. Questa è la correttezza.” E qui il vero colpo basso: “Quindi ho vissuto un tradimento perché lui ha negato. A quel punto ho chiuso. Sono scappata letteralmente. Non l’ho più visto da quel giorno ed era gennaio”, ha concluso.



