Roberta Beta, truffa di Capodanno/ Villa prenotata, ma era tutto un bluff

Roberta Beta è stata protagonista di una truffa a Capodanno. L’ex concorrente del Grande Fratello 1 aveva affittato per la notte tra l’ultimo giorno del 2019 e il primo del 2020 a Cortina d’Ampezzo. Questa però non esisteva, come ha raccontato la stessa su Instagram: “Diversi giorni fa avevo individuato una bella villa su Booking. Dopo aver preso i contatti con la persona che se ne occupa per accordarmi per l’affitto ho seguito la procedura del caso. Ho versato il bonifico di acconto e sono partita in viaggio”. Per poi trovare un’amara sorpresa, la villa che aveva affittato infatti non esisteva.

La donna è poi riuscita, grazie a Booking, a contattare il proprietario che a dir suo è rimasto “muto”. Roberta si è anche lamentata del portale di prenotazione che non le avrebbe fornito, a sentire lei, l’assistenza del caso. Pare infatti che questi si siano proposti solamente di offrirgli una mano per cercare una nuova sistemazione. La donna ha poi deciso di mandare un colorito messaggio ai truffatori, senza girarci troppo intorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA