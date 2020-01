Roberta Beta truffata/ Sospetti a Pomeriggio 5, Groppelli: “Sembra tutto inventato”

Si parla di truffe nello studio di Pomeriggio 5 oggi 10 gennaio e Barbara D’Urso ospita chi purtroppo ne è stata vittima solo poche settimane fa: Roberta Beta. L’ex gieffina è finita nella rete di un truffatore che a Capodanno l’ha lasciata senza la villa che credeva invece di aver prenotato per le sue vacanze con Amici. In studio con la D’Urso spiega nei dettagli quanto accaduto: “Vediamo questa casa fantastica, il prezzo non era a buon mercato ma nemmeno incredibile perchè avremmo divisa con amici quindi abbiamo prenotato.” Da qui però prende il via una vera e propria odissea: “Lunedì sera ci mettiamo in viaggio. Una coppia di amici che doveva trascorrere le feste con noi arriva prima a Cortina e recatisi nel luogo dove doveva esserci la villa non trova nulla.” Da qui i primi sospetti di una truffa.

Roberta Beta truffata, Patrizia Groppelli sospetta: “Tutto inventato”

Roberta Beta, arrivata sul luogo, racconta di aver poi contattato la persona con la quale si era accordata per l’affitto della villa: “Ci dice che ci saremmo visti in un determinato punto della città, ci indica anche il tipo e il colore dell’auto. Alla mia richiesta di invio della posizione Gps precisa del luogo, mi risponde con una foto generica della zona.” La suddetta persona alla fine non si presenta, lasciando il gruppo a mani vuote e senza un alloggio. In studio c’è chi però trova delle incongruenze nel racconto della Beta: prima Robert Garth ma, soprattutto, Patrizia Groppelli. È infatti l’opinionista della D’Urso ad avanzare addirittura l’ipotesi che la Beta abbia potuto inventare la notizia, sospetto però smentito anche dalla conduttrice.

