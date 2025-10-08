Roberta Bordonaro e Dario del Vecchio affrontano alti e bassi nell'esperienza di Matrimonio a prima vista: la prima notte di convivenza parte malissimo ma..

Matrimonio a prima vista, Roberta Bordonaro e Dario del Vecchio si affidano all’esperta

Situazione ancora indecifrabile e in costante evoluzione per Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio a Matrimonio a prima vista. In queste settimane abbiamo capito una cosa di questa coppia: nel loro esperimento la linearità non esiste. Tra alti e bassi i due sposi proseguono la conoscenza nel reality di Real Time. Stando alle anticipazioni della puntata dell’8 ottobre, una forte incomprensione fa partire col piede sbagliato la convivenza. Roberta infatti si ritrova a dormire sul divano di Dario, una sistemazione che non reputa molto accogliente né tantomeno adeguata alla situazione.

Roberta Murano e Luca Merlo si lasciano? Prima vera lite a Matrimonio a prima vista/ Colpa della gelosia

Dopo i tanti sforzi per riavvicinarsi a lui, Roberta avrebbe infatti gradito un atteggiamento diverso da parte del compagno, ma evidentemente la realtà è molto più amara delle sue aspettative. Anche per questa coppia, quindi, è richiesto l’intervento dell’esperta Nada, pronta ad assegnare ai due sposi degli esercizi utili per ritrovare l’affinità.

Melissa Cicciari e Matteo Conca, ancora liti a Matrimonio a prima vista: si lasciano?/ Convivenza a rischio

Roberta Bordonaro e Dario del Vecchio, scivoloni pericolosi a Matrimonio a prima vista

Stando alle anticipazioni di Matrimonio a prima vista, la Loffredi consiglia a Dario e Roberta di prendere per un giorno ciascuno il comando all’interno della coppia. I due sposi si prestano ben volentieri all’esperimento, regalandosi momenti di svago e leggerezza nelle due giornate a disposizione. Un problema non da poco però torna a bussare alla porta degli sposi: Roberta ritiene infatti che Dario non sia il suo prototipo di uomo, da un punto di vista fisico, pur riconoscendone le qualità.

Quando il marito assume il “comando” decide comunque di portare Roberta nella sua Bari, ma ben presto compie uno scivolone, ammettendo sostanzialmente di aver fatto il passo più lungo della gamba. Una dichiarazione che guasta l’atmosfera all’interno della coppia, anche se entrambi poi tenteranno di voltare pagina per non appesantire il prosieguo della convivenza.

Matrimonio a prima vista 2025, puntata 1 ottobre/ Anticipazioni e diretta: Melissa e Matteo si lasciano?