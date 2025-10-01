Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio sono sempre più uniti e complici a Matrimonio a prima vista, dopo una piccola "gita" al molo...

Matrimonio a prima vista 2025, Roberta Bordonaro sorpresa positivamente da Dario Del Vecchio

Piccoli passi avanti per Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio a Matrimonio a prima vista 2025. La coppia sta cercando di rinsaldare il legame, dopo le prime puntate tra luci e ombre. La luna di miele infatti è stata alquanto turbolenta, ma stando alle anticipazioni della quinta puntata, marito e moglie ritroveranno complicità e forza nella loro quotidianità. Così quando Dario deve accogliere Roberta nella sua vita di tutti i giorni, fa il massimo per metterla a suo agio.

Melissa Cicciari e Matteo Conca, ancora liti a Matrimonio a prima vista: si lasciano?/ Convivenza a rischio

Una gita romantica al molo dà frutti insperati, grazie anche all’apertura di Dario con Roberta, alla quale mostra la sua passione per la canoa. Marito e moglie trascorrono in assoluta tranquillità il pomeriggio e assaporano la semplicità della condivisione, oltre a qualche momento divertente. Sembra che Dario, nel territorio amico, riesca ad esprimere meglio alcuni lati del suo carattere.

Matrimonio a prima vista 2025, puntata 1 ottobre/ Anticipazioni e diretta: Melissa e Matteo si lasciano?

Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio, finalmente scatta la scintilla a Matrimonio a prima vista 2025

Roberta Bordonaro, dal canto suo, è piacevolmente stupita. Forse non si aspettava di stare così bene e sulle ali dell’entusiasmo organizza una sorpresa per il compagno, portandolo ad un laboratorio di ceramica. Non manca il divertimento mentre modellano l’argilla, ma anche un pizzico di romanticismo quando risuona la colonna sonora di Ghost.

Insomma questa coppia di Matrimonio a prima vista 2025 sembra fare progressi. E la donna, per evidenziare la bellezza di questo momento e di un possibile nuovo inizio, regala una nuova fede nuziale al marito, dopo averla persa in viaggio. Un gesto simbolico che non passa inosservato e che fa ben sperare in vista delle prossime puntate.

Roberta Murano e Luca Merlo si lasciano a Matrimonio a prima vista?/ Momento difficile dopo l'idillio