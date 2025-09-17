Roberta Bordonaro e Dario del Vecchio Matrimonio a Prima Vista 15 inzia male e proseguono peggio, lui perde la fede, lei non è attratta

Roberta Bordonaro e Dario del Vecchio Matrimonio a Prima Vista 15 non ci siamo! La prima puntata di Matrimonio a prima vista 15 ha visto la coppia fare i conti con un feeling che non c’è e con un’attrazione fisica che è molto flebile. Se è vero che la prima impressione ha un peso specifico, per i novelli sposi sembra non esserci futuro. La settimana scorsa, infatti, Roberta ha confessato senza troppe remore di non essere minimamente attratta dal nuovo compagno. Un ostacolo che sembra già ora precludere delle possibilità ai due concorrenti, come forse hanno già avuto modo di intuire i parenti e gli amici di Roberta.

La ragazza d’altra parte non ha fatto nulla per nascondere la sua delusione nel corso della prima puntata. E tutto o quasi è stato in salita per la coppia. Pure il servizio fotografico, che avrebbe potuto sciogliere un po’ l’imbarazzo, ha alimentato la freddezza e il distacco. Insomma, poteva andare molto meglio. Inoltre Roberta non si farà problemi ha confessare direttamente a Dario di non essere attratta fisicamente da lui e di essere per questo motivo molto frenata nel conoscerlo causando, ovviamente, la delusione del ragazzo.

Roberta Bordonaro e Dario del Vecchio Matrimonio a Prima Vista 15: brutto imprevisto in Luna di Miele, lui perde la fede

Cosa aspettarci dunque nella seconda puntata di Matrimonio a prima vista 15? Per Roberta e Dario servirebbe una vera e propria inversione di tendenza. Al momento però appare alquanto improbabile, soprattutto osservando i comportamenti della sposa che sembra essersi già chiusa. Non a caso ha dovuto fare il suo ingresso in campo la nuova esperienza di Matrimonio a prima vista 15, Giulia Davanzante, la quale ha suggerito alla concorrente di non fermarsi alle apparenze.

Vedremo se il suggerimento sarà colto dalla ragazza. Di sicuro è troppo presto per mettere una X su questa coppia, ma le prime impressioni sono molto negative. E come un grave presagio che incombe sulla coppia ci sarà anche il fatto che Dario perde la fede nuziale durante un bagno in mare…brutto imprevisto che paradossalmente farà un po’ riavvicinare i due anche se non del tutto. Se Roberta dovesse decidere di non mettersi gioco, poco ci sarà da scoprire di lei e di Dario. Confidiamo in qualche colpo di scena per Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio Matrimonio a Prima Vista 15.