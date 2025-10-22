Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio prendono una decisione spiazzante a Matrimonio a prima vista 2025: consegnano le fedi, ma poi..

Dario Del Vecchio e Roberta Bordonaro ci regalano un finale sorprendente a Matrimonio a prima vista 2025. Dopo aver vissuto settimane altalenanti, marito e moglie prenderanno una decisione curiosa e ricca di contraddizioni. Nel corso di quest’esperienza, infatti, Dario e Roberta si sono avvicinati moltissimo. Lei, conoscendolo, ha pensato di aver trovato l’uomo che andava cercando. Una persona capace di prendersi cura di una famiglia, ma anche un marito presente e affettuoso.

Qualcosa però non è decollato, forse per le troppe aspettative createsi nel corso delle prime puntate. E così sono arrivati anche i rimpianti, come il bacio mancato che ha un po’ indispettito la Bordonaro. Quest’ultima ha infatti avuto l’impressione di “non piacere a Dario, dato che non ha mai provato a baciarmi”. Insomma, durante la scelta emergeranno vecchie ruggini e alcune frecciatine.

Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio, scelta spiazzante a Matrimonio a prima vista: consegnano le fedi, ma poi…

Roberta Bordonaro, infatti, ribadisce la sua linea di pensiero a Matrimonio a prima vista. A suo avviso, dovrebbe essere sempre l’uomo a compiere il primo passo. Un’idea che non trova riscontro da parte degli esperti che, almeno da questo punto di vista, sembrano “schierarsi” dalla parte di Dario Del Vecchio. Marito e moglie imboccano così un crinale pericoloso, ma alla fine stando alle anticipazioni di stasera, sorprenderanno tutti.

La decisione finale è di consegnare le fedi, con un colpo di scena al momento dei saluti. Roberta e Dario optano per una “rottura temporanea”. Se da un lato l’idea di restare sposati viene scartata a prescindere, dall’altro la coppia ha tutte le intenzioni di provare a capire se e cosa può nascere fuori dalle telecamere di Real Time. La storia, quindi, continua…

