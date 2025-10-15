Scoppia un nuovo scontro tra Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio: accuse e recriminazioni nella reunion di Matrimonio a prima Vista

Non è certo una reunion felice quella tra Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio a Matrimonio a prima vista 2025. La coppia passa un po’ di tempo a Bari, prima di recarsi al tavolo di confronto con le altre coppie. Le anticipazioni di questa puntata rivelano nuovi scontri e tensioni tra marito e moglie. Dario, nello specifico, pensa che la moglie non si sia messa in gioco sul serio ed è deluso per come si sono evolute le cose nel corso dell’esperimento.

Roberta, dal canto suo, resta ferita dalle parole di Dario e non risparmia una stoccata nei suoi confronti, accusandolo di aver preso poca iniziativa. La Bordonaro gli fa notare che non ha mai provato a baciarla in tutte le puntate di questa edizione, alimentando malesseri e tensioni. Insomma, il clima non è proprio dei migliori in una puntata che dovrebbe avvicinare le coppie, non allontanarle.

Matrimonio a prima vista 2025: Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio hanno gettato la spugna?

Dunque, quale futuro attendere Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio fuori da Matrimonio a prima vista? Un’idea ce la siamo fatta, ma la puntata di stasera ci fornisce ulteriori spunti utili. Dario e Roberta danno la sensazione di essere sempre sul punto di litigare o scoppiare. Il marito, infastidito dalle parole della moglie, le ricorda di aver tentato più volte degli approcci ma di aver trovato un muro di fronte.

Ad appoggiare Del Vecchio arriva l’esperta Giulia Davanzante, che ritiene impeccabile il comportamento di Dario, almeno da questo punto di vista. Secondo la Davanzante, infatti Dario non aveva elementi sufficienti per baciarla, soprattutto considerando la freddezza e le tensioni vissute nelle prime settimane di matrimonio. Ormai il finale pare già scritto. Dario, dal canto suo, sembra essersi già arreso.