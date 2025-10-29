Roberta Bordonaro e Dario del Vecchio decidono di dirsi addio a Matrimonio a prima vista e poi? Cosa è successo dopo la fine del programma...

È finita tra Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio di Matrimonio a prima vista? Nello speciale E Poi..., la coppia si racconta di fronte agli esperti, per spiegare le ultime evoluzioni dopo la fine del programma. Ricordiamo che nella scorsa puntata, marito e moglie avevano deciso di interrompere il loro matrimonio, pur lasciando una porta aperta ad una frequentazione fuori dal programma. Infatti c’erano ancora delle cose che Roberta e Dario volevano approfondire del loro rapporto.

Melissa Cicciari e Matteo Conca sono tornati insieme dopo Matrimonio a Prima Vista?/ Spoiler: fidanzati con…

Capire ad esempio se, lontani dalle pressioni delle telecamere, si sarebbero sentiti più liberi e sbottonati. Invece, a quanto pare, stando alle anticipazioni della puntata in onda il 29 ottobre, la situazione è rimasta piuttosto imbrigliata. Così marito e moglie hanno deciso di troncare definitivamente il loro rapporto, dopo un aperitivo che non è decollato e che si è arenato senza sbocchi.

Roberta Murano e Luca Merlo si sono lasciati dopo Matrimonio a prima Vista?/ Annunci choc e scelte importanti

Dario del Vecchio e Roberta Bordonaro si sono lasciati definitivamente dopo Matrimonio a prima vista

Dopo la fine del programma, Dario del Vecchio non ha notato cambiamenti nell’atteggiamento della moglie. Quest’ultima, allo stesso modo, ha avvertito poca attrazione nei confronti dell’uomo, anche durante l’aperitivo che si è concluso con una rottura definitiva. Insomma, per la coppia le cose non sono cambiate di una virgola e forse il vero problema è proprio questo. Dario del Vecchio e Roberta Bordonaro ci hanno provato fino in fondo, ma senza troppa convinzione.

Roberta Murano e Luca Merlo stanno ancora insieme dopo Matrimonio a prima vista?/ La scelta della coppia

Così qualche ruggine è rimasta anche nell’appuntamento di Matrimonio a prima vista… e poi, dove entrambi si sono lanciati qualche frecciatina reciproca. Indipendentemente dallo show, per la coppia si chiude comunque un’esperienza piacevole. E’ mancata la scintilla, ma perlomeno non è stato del tutto tempo perso.