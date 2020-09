Roberta Bruzzone/ “Amori a Ballando con le stelle? C’è grande carica erotica tra…”

Roberta Bruzzone ne è convinta: nella nuova edizione di Ballando con le stelle c’è profumo di amore e, soprattutto, di passione! Ospite di Francesco Fredella del digital space di Viaradio autostrade per l’Italia su RTL 102.5, la criminologa e psicologa ha detto la sua sulle coppie di quest’anno, sottolineando un certa passione tra alcune di queste. “Amori? Magari di amore non parlerei però di una certa carica erotica sì…” ha esordito la Bruzzone. Si è così focalizzata su alcuni protagonisti: “Vedo molto bene Elisa Isoardi con Raimondo Todaro, quindi speriamo che si congiunga presto questa coppia perché può darci molto nel programma. Vedo molto bene Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina, davvero molto bene, e anche la Mussolini con Maykel Fonts. Io non li sottovaluterei”, ha fatto notare l’opinionista di Ballando.

Roberta Bruzzone accende il gossip: i possibili amori a Ballando con le stelle 2020

Fredella ha tuttavia ricordato però che Alessandra Mussolini è già sposata. Roberta Bruzzone ha dunque scherzato: “Vabbè nella vita ci sono delle relazioni un po’ dinamiche, dai! Io parlo di passione comunque… quest’anno è Ballando tra i ferormoni proprio!” . La criminologa è tornata poi ai concorrenti. ammettendo di puntare anche su Gilles Rocca e Lucrezia Lando, avendo notato un certo affiatamento. D’altronde il ballo facilita il nascere di grandi passioni, spiega: “Presuppone un certo affiatamento” e ancora, “Superata la fase iniziale di conoscenza, è chiaro che questo rapporto crea un’intimità molto intensa, anche perché passano molte ore insieme anche durante la settimana. Dalla simpatia alla passione poi…”



© RIPRODUZIONE RISERVATA