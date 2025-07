Una sorpresa speciale, per una ricorrenza speciale. La criminologa Roberta Bruzzone festeggia otto anni di matrimonio

Roberta Bruzzone è tra le criminologhe italiane più riconoscibili del panorama mediatico. Nota per i suoi interventi sui delitti più complessi in tv, la psicologa forense ha una vita professionale intensa e una personale altrettanto significativa, segnata da un secondo matrimonio con l’uomo che condivide il suo presente: Massimo Marino, funzionario di polizia. I due hanno recentemente festeggiato l’anniversario di matrimonio e hanno festeggiato così.

Nel 2011, Roberta Bruzzone ha pronunciato il fatidico “sì” con Massimiliano Cristiano. La loro relazione, iniziata con grandi aspettative, è durata fino al 2015, anno in cui è terminata con un divorzio definito “sereno” sia dalla criminologa sia dal suo ex marito.

Nel giugno 2017 Roberta ha iniziato un nuovo capitolo sentimentale, che l’ha portata all’altare con Massimo Marino. L’uomo, anch’egli legato al mondo delle forze dell’ordine in quanto funzionario di polizia, è diventato un punto di riferimento stabile per la criminologa. La cerimonia civile si è tenuta il 30 giugno 2017, su una spiaggia scelta con cura, lontano dai riflettori ma carica di intimità e significato . Un rito che ha suggellato un legame solido, nato dall’incontro tra professioniste della giustizia e un uomo simbolo di equilibrio istituzionale.

L’anniversario di matrimonio

Da allora la coppia ha consolidato la propria intesa, creando un equilibrio tra lavoro, vita privata e passioni comuni. Massimo Marino, pur senza mediatizzazione, è spesso accanto alla criminologa, sostenendola nel suo percorso professionale e affettivo. L’armonia tra i due è testimoniata anche da post e messaggi condivisi sui social, in cui emergono momenti di gioia e tenerezza: una coppia che ha deciso di vivere l’amore con discrezione, ma anche con autentica complicità.

Il secondo matrimonio ha arricchito non solo il cuore di Roberta, ma anche la percezione pubblica della sua figura. Accanto al suo ruolo di criminologa televisiva e psicologa forense qualificata, si delinea un ritratto di donna che sa collaborare, condividere e costruire con il compagno una quotidianità di cui la cronaca raramente parla.

Questa volta, però, è la stessa criminologa a pubblicare, tramite il proprio profilo Instagram, una serie di foto più personali, proprio insieme al suo Massimo. Un soggiorno in un bellissimo resort in provincia di Terni, per staccare un po’ dai propri, rispettivi, lavori, ma, soprattutto, per celebrare un’occasione importante, come l’anniversario di matrimonio. Perché i rapporti vanno alimentati ogni giorno.