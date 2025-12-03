Roberta Bruzzone, cos'è successo con Ore 14 e con Milo Infante: dal diverbio con il conduttore al suo addio al programma, oggi il comunicato ufficiale…

ROBERTA BRUZZONE E ORE 14, LE VOCI SULL’ADDIO

Abituati per lavoro a occuparsi anche di gialli, Roberta Bruzzone e Milo Infante si sono trovati loro malgrado protagonisti, questa settimana, di uno, con al centro il programma Ore 14 e la partecipazione della criminologa. Quest’ultima oggi ha pubblicato un comunicato stampa in cui ha chiarito la sua posizione, ma conviene fare un passo indietro e riavvolgere il nastro.

Le prime tensioni sono scoppiate la settimana scorsa, quando, parlando del delitto di Garlasco, la psicologa forense aveva piccatamente segnalato che di certi temi dovrebbero parlarne esperti, non per svalutare quanto detto, ma per la complessità della questione. Si stava parlando, infatti, delle tracce di DNA sotto le unghie di Chiara Poggi e della possibile compatibilità con la linea maschile della famiglia Sempio.

Successivamente, Bruzzone aveva chiesto agli altri ospiti di leggere i verbali prima di commentarli, suscitando la dura reazione del conduttore, che le aveva precisato che anche loro li leggono. Al battibecco seguì l’assenza della Bruzzone nell’edizione serale della trasmissione, poi un post sui social in cui la criminologa lasciava intendere che erano stati interrotti i rapporti con il programma.

Nelle ultime ore sono emerse, poi, delle indiscrezioni sulla spaccatura tra l’esperta e la squadra televisiva: Fanpage ha parlato di un ultimatum sulla presenza di Umberto Brindani, direttore di Gente. Si è poi parlato di alcune presunte pretese da parte di Bruzzone, ad esempio di non voler più intervenire sul delitto di Garlasco; per questo sarebbe poi stata presa la decisione di non invitarla più, salvo poi proporre di parlarne, ma nel pomeriggio, non nell’edizione serale, per evitare il confronto con Brindani, con cui ci sarebbero delle questioni legali in corso. Ma anche questa proposta sarebbe stata bocciata.

IL COMUNICATO DELLA CRIMINOLOGA

Ora, però, arrivano le parole di Roberta Bruzzone, che in questo marasma di rumors ha deciso di cristallizzare la sua posizione, smentendo la ricostruzione pubblicata da Fanpage, che citava come fonte alcune persone vicine al programma Rai. Per Bruzzone non c’è stata alcuna presunta trattativa o veto su orari, né richieste o condizioni particolari, tutte versioni «totalmente false, destituite di ogni fondamento e smentite dai fatti e dai documenti in mio possesso».

Oltre a negare l’esistenza di una trattativa, ha precisato di non averne mai voluta una. E, per dimostrarlo, cita un dato che ritiene oggettivo: la sua presenza a La vita in diretta per parlare del delitto di Garlasco, alla presenza dell’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. «Senza alcun “problema”, senza limiti di collocazione oraria e senza alcuna interferenza. Questo è un fatto. Il resto è propaganda mediatica costruita per coprire responsabilità interne che non mi riguardano».

Bruzzone ha poi concluso il suo post scrivendo: «Per quanto mi riguarda, la questione è molto semplice: nessuna trattativa, nessuna richiesta, nessun veto. Solo bugie facilmente smontabili dai documenti».