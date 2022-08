Roberta Bruzzone fuori da Ballando con le stelle, perchè?/ “Ho preferito un passo indietro..”

Ballando con le stelle 17 ai nastri di partenza: ecco perché Roberta Bruzzone non ci sarà

Fervono i preparativi per Ballando con le stelle 2022, la nuova e diciassettesima edizione del dancing show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci e al suo fianco Paolo Belli, e le annesse prime anticipazioni TV vedono estromessa dal cast del format Roberta Bruzzone. La criminologa dalla tinta biondo platino e lo sguardo di ghiaccio non farà più parte del cast di Ballando con le stelle nelle vesti di opinionista a bordo campo, ma resta invariato per il resto anche l’assetto della giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Il format ripartirà l’8 ottobre 2022, su Rai 1, e andrá in onda rigorosamente di sabato, in prima serata, e intanto molti si chiedono per quale motivo Roberta Bruzzone non faccia più parte del cast del format. Che ci siano state delle frizioni tra la criminologa e la produzione del format? A quanto pare la Bruzzone sarebbe stata riconfermata nel cast, ma avrebbe preso sei la scelta di cedere il ruolo di opinionista a terzi, dando la priorità ai suoi principali impegni professionali.

Bruzzone “Liliana Resinovich non si è suicidata”/ “Forse usata sostanza 'invisibile'”

A spiegare cosa l’abbia spinta a lasciare Ballando con le stelle é la stessa criminologa in un nuovo intervento condiviso su Instagram con il popolo del web. “Cari amici, in considerazione dei molti messaggi ricevuti, vi confermo che ho deciso di porre termine alla mia “avventura” professionale nel programma Ballando con le stelle nonostante la produzione mi abbia chiesto di confermare la mia presenza anche nella edizione che sta per cominciare”, esordisce nel messaggio rivelatorio, Roberta Bruzzone. La verità della criminologa sulla sua uscita di scena da Ballando con le stelle, poi, prosegue: “Ho preferito fare un passo indietro, perché gli innumerevoli impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1. Questa temporanea incursione nel mondo del puro intrattenimento è stata molto interessante sotto il profilo professionale, mi ha arricchito e mi ha permesso di veicolare messaggi importanti“.

MASSIMO MARINO, MARITO ROBERTA BRUZZONE/ "Siamo molto gelosi!"

Ecco gli altri vip ufficiali e para-ufficiali nel cast di Ballando con le stelle 17

Nel ruolo di opinionista sono a quanto pare riconfermati a Ballando con le stelle , Alberto Matano e Rossella Erra. A sentire la mancanza di Roberta a Ballando saranno in particolare le giurate Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, e il commentatore Alberto Matano, così come i diretti interessati hanno palesato nei messaggi destinati alla criminologa sotto il post di addio di quest’ultima al dancing show.

Nel frattempo sono trapelati tra le pagine di TV, sorrisi e canzoni i nomi dei concorrenti para-ufficiali di Ballando con le stelle 2022:

Roberta Bruzzone/ "Non mi fido degli esseri umani perché ho imparato a conoscerli"

Lorenzo Biagiarelli – chef (fidanzato della giurata Selvaggia Lucarelli);

Alex Di Giorgio – nuotatore;

Alessandro Egger – fu, da bambino, il volto delle confezioni della Kinder;

Gabriel Garko – attore;

Enrico Montesano – attore, comico, che ora al centro delle prime polemiche sul rinnovato format in quanto a detta dei contestatori ha appoggiato il movimento no vax’ durante la pandemia di Coronavirus;

Tra i papabili concorrenti uomini, era stato annunciato in un primo momento, anche il cantante Nino D’Angelo, la cui partecipazione sarebbe saltata;

Rosanna Banfi – attrice (figlia di Lino Banfi);

Paola Barale – conduttrice;

Luisella Costamagna – giornalista, conduttrice;

Marta Flavi – conduttrice (ex moglie di Maurizio Costanzo);

Ema Stokholma – conduttrice radiofonica e televisiva;

Iva Zanicchi- cantante e opinionista TV.













© RIPRODUZIONE RISERVATA