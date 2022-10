Roberta Bruzzone, gatto “la assale” in diretta tv/ Lei: “È il mio stalker!”

Simpatico inconveniente durante la diretta tv di “Ore 14 ” per Roberta Bruzzone, raggiunta a favor di telecamera dal suo gatto. La criminologa stava dialogando con Milo Infante in collegamento audiovisivo dalla propria abitazione, quando improvvisamente il suo amico felino ha deciso di rubarle la scena e di chiederle qualche coccola. Se n’è prontamente accordo il conduttore del programma, che, sorridendo, ha asserito: “Roberta, ho visto che c’è un ospite…”. Immediata la replica della Bruzzone: “Sì, scusate, mi si è proiettato addosso e faccio un po’ fatica a liberarmene, ha deciso che vuole stare qua”.

ROBERTA BRUZZONE, GATTO “LA ASSALE” A ORE 14. MILO INFANTE: “NON LA MOLLA!”

Divertito da quanto stava succedendo alla sua opinionista, Milo Infante si è dapprima lasciato sfuggire un eloquente “È la diretta…”, per poi evidenziare, rivolgendosi ancora una volta direttamente a Roberta Bruzzone, come il suo gatto non avesse la benché minima intenzione di “mollarla”. La criminologa, a quel punto, ha chiosato con una battuta (che ha suscitato grande ilarità e sonore risate in studio, ndr), mentre il micio cercava imperterrito di arrampicarsi lungo il torace e i capelli della donna, appoggiando le zampe all’altezza della sua scollatura: “No, no, questo qui è il mio stalker personale!”.

