Roberta Bruzzone: “Il bacio tra Isoardi e Todaro era vero”/ “C’è forte attrazione”

Torna ad infiammarsi il gossip su Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Dopo un recupero lampo dopo l’operazione subita, il ballerino è tornato in pista per la puntata di Ballando con le stelle di sabato scorso, esibendosi in una coreografia ad altro ‘tasso erotico’. Lo conferma anche Roberta Bruzzone che, ospite di Francesco Fredella su RTL 102.5, nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia, lancia un vero e proprio scoop sulla coppia. Ricordando il finale della loro ultima performance, coronato da un bacio, la Bruzzone annuncia che “Quello non era un bacio da performance, quello era un bacio vero!” Un dettaglio per lei, che da anni fa Ballando con le stelle e che conosce ormai il profilo un po’ di tutti i ballerini, è parso più che palese.

Roberta Bruzzone: “Todaro e Isoardi? C’è grande attrazione nell’aria!”

“Gli occhi ce l’avete tutti, si vede!” ha aggiunto Roberta Bruzzone, “C’è tanta attrazione nell’aria”, ha tenuto inoltre a sottolineare. Ma non è tutto: il fatto che tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ci sia del tenero è provato anche dal fatto che “Todaro non è solito mettere tutti questi ingredienti nelle sue coreografie, anzi è molto attento ad evitare questo tipo di dettagli”, fa notare ancora la criminologa e psicologa, riferendosi proprio al bacio finale. Un dettaglio su cui si trova d’accordo anche Fredella: “Anche io conosco Todaro ed è sempre stato molto attento a non mettere nulla di equivocabile, invece adesso…” Insomma, resterebbe da attendere solo l’annuncio della coppia!



© RIPRODUZIONE RISERVATA