Roberta Bruzzone in una rock band/ Marito al suo fianco “Mio chitarrista del cuore”

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre oggi, 25 novembre 2021, anche la trasmissione Ore 14, in onda su Rai2, ha voluto dedicare ampio spazio. “Oggi è una giornata importante per tutta la programmazione, anche per Rai2”, ha ricordato Milo Infante, giornalista e conduttore del programma.

In concomitanza con una giornata così importante durante la quale è utile ribadire l’importante messaggio di condanna contro ogni forma di violenza, Milo Infante ha annunciato una sorpresa da parte della dottoressa Roberta Bruzzone, criminologa esperta e spesso ospite della trasmissione, intervenuta insieme alla sua band. Un lato inedito di Roberta Bruzzone che accompagna una attività non da tutti conosciuta, come confermato dalla stessa criminologa.

Roberta Bruzzone “La mia rock band contro la violenza”

Roberta Bruzzone ha parlato del suo impegno nel corso di Ore 14: “Il rock contro la violenza. Noi abbiamo una rock band”, ha esordito, “abbiamo creato un pezzo dedicato proprio al contrasto alla violenza sulle donne nell’ambito di un progetto più ampio che si chiama ‘Io non ci sto più'”.

Il pezzo musicale, come ha spiegato la criminologa, è devoluto in beneficienza per una casa di protezione che stanno finanziando: “La musica è uno strumento potentissimo. Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, diamo un messaggio in musica perché si può uscire dalla violenza ed è giusto farlo il più presto possibile”, ha proseguito. Ad affiancarla, una cantante professionista, Mara Panzieri ed “il mio chitarrista del cuore che è anche mio marito”, Massimo Marino, funzionario di polizia oltre che bravissimo musicista, come spiegato dal conduttore. La Bruzzone e la sua band si è quindi esibita sulle note del brano “E’ troppo tardi ormai”.

