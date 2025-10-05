Roberta Bruzzone, a processo neurologo che la diffamò: ora accusato di stalking. "Ho terrore di un attacco con l'acido" ha confessato in aula la criminologa

DALLA DIFFAMAZIONE ALLO STALKING: L’INCUBO DI ROBERTA BRUZZONE

Prima la battaglia giudiziaria per la diffamazione subita, ora dalle offese si è passati allo stalking. Un incubo per Roberta Bruzzone, che ha portato nuovamente in tribunale il neurologo veronese Mirko Avesani.

Condannato due anni fa in primo grado per diffamazione a 9 mesi di carcere, pena sospesa, oltre a una provvisionale di 15mila euro , a causa di alcuni post contro la criminologa e psicologa forense, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il medico ha continuato ad attaccarla.

Infatti, ora è in corso a Roma un altro processo, ma per stalking. Bruzzone in aula ha confessato di temere un’aggressione con l’acido, dopo le ripetute molestie e minacce via social, e-mail e con esposti persecutori. L’uomo avrebbe iniziato a prenderla di mira nel 2017, quindi Bruzzone l’ha denunciato per calunnia, ma il procedimento è stato archiviato due anni fa dalla gip.

Ora Avesani è di nuovo a processo, ma per stalking, di cui ha parlato la criminologa in aula. Stavolta, infatti, si è ritrovata dall’altra parte, lei che di solito è consulente di casi di cronaca.

LO SFOGO CHOC DI ROBERTA BRUZZONE IN AULA

Roberta Bruzzone ha raccontato di non essere più serena come prima, da quando questa persona ha intrapreso la missione di “distruggere” la sua esistenza. Durante la sua testimonianza in aula nella capitale, la criminologa, come riportato da Repubblica, ha confessato di temere un attacco con l’acido, visto che in diverse occasioni “si è ipotizzato che potesse essere una cosa che potevo meritarmi“.

Bruzzone accusa Avesani di averla molestata e minacciata ripetutamente, causandole uno stadio di ansia e paura per la sua sicurezza. Nel mirino sarebbe finito anche suo marito, offeso ripetutamente nei post social dall’imputato. Un incubo per il quale la psicologa forense ha deciso di dotarsi di una scorta che si occupa della sua sicurezza a tutti gli eventi in cui partecipa in giro per l’Italia.

Ma il suo auspicio è che questo incubo che va avanti da otto anni finisca, che quella “vera e propria persecuzione” possa essere fermata. Ma già nell’udienza di Verona aveva intuito che nulla è cambiato: “È arrivato in aula come una furia“, ha raccontato Bruzzone.