ROBERTA CAPPELLETTI/ Una “forza della natura” da Predappio (The Voice Senior)

Si chiama Roberta Cappelletti, la terza concorrente in ordine di uscita della seconda puntata di The Voice Senior. Roberta viene da Predappio, si definisce “single per scelta” ed è molto legata a mamma Dolores, che chiama affettuosamente Dolly. In suo onore, Al Bano canta Mamma di Beniamino Gigli, e questo soprattutto nel tentativo di ingraziarsi la figlia e convincerla a scegliere il suo team. Alla fine, tuttavia, Roberta decide di portare avanti il suo percorso con la coach Loredana Bertè.

Chi è Roberta Cappelletti, concorrente di The Voice Senior

La Bertè la definisce “brava e bella, una forza della natura”, e trova che in lei ci sia quel pizzico di follia che è il suo marchio di fabbrica. Ciò, a suo dire, le renderebbe simili, e così capaci di portare avanti un percorso fruttuoso. Buona la sua esibizione sulle note di Volevo scriverti da tanto, una canzone non troppo famosa di Mina che lei è capace di interpretare in maniera abbastanza virtuosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA