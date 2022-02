ROBERTA CAPUA, COMPAGNO STEFANO CASSOLI E FIGLIO LEONARDO/ “Mamma fortunata”

Roberta Capua ha parlato del figlio Leonardo ai microfoni di “Verissimo” nel pomeriggio di sabato 12 febbraio 2022: “Ho scelto di fermarmi dal lavoro per fare la mamma. Sono stata fortunata, ero reduce da un grande successo su Canale 5 con Buona Domenica. Non ho rimpianti di nessun tipo e mi emoziona rivedere mio figlio piccolo. I figli poi crescono e sono lasciati al mondo. Mi accetto per come sono, non al cento per cento, ma cerco di stare in pace con me stessa e valorizzare le cose più belle di me, mascherando i miei difetti”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Roberta Capua, gli ex amori da Giorgio Restelli a Massimiliano Rosolino/ "Nessun rancore tra noi"

Chi sono il compagno Stefano Cassoli e il figlio Leonardo?

Stefano Cassoli e Leonardo sono il compagno e il figlio di Roberta Capua, l’ex Miss Italia oggi conduttrice televisiva di successo. La Capua è felicemente sposata con Stefano Cassoli di professione imprenditore. Dal loro amore è nato l’unico figlio: Leonardo, il più grande amore della sua vita. Proprio per il figlio Leonardo, la Capua anni fa ha preso una decisione importante: abbandonare momentaneamente il mondo della televisione per dedicarsi alla crescita del figlio. “Non volevo delegare la crescita di Leonardo ad altri. Avendo la fortuna di poterlo fare, ho scelto di non lavorare” – ha dichiarato la conduttrice in una vecchia intervista a “Intimità” precisando – “ero consapevole che poi avrei avuto difficoltà a risalire in sella, ma mi sembrava più importante Leonardo”.

Marisa Jossa, mamma di Roberta Capua/ Il grave incidente in cui ha rischiato la vita

Il figlio Leonardo ha cambiato, in meglio, la vita della conduttrice che non appena si è sentita pronta è tornata in tv. “Ho ricominciato a lavorare quando ho sentito di essere pronta. E nel frattempo mi sono goduta la felicità di essere mamma” ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni.

Roberta Capua e il marito Stefano Cassoli: “secondo figlio? Non è arrivato”

Il matrimonio tra Roberta Capua e il marito Stefano Cassoli prosegue a gonfie vele, anche se pochissimo si conosce sulla loro vita privata. La ex Miss Italia, infatti, è da sempre molto riservata e discreta sulla sua vita sentimentale. Durante un’intervista rilasciata ad Intimità ha raccontato come la nascita del figlio Leonardo l’abbia spinta a fare delle scelte importanti come quella di abbandonare momentaneamente il mondo della televisione. Il motivo? La volontà di poter crescere il figlio a tempo pieno potendosi godere ogni istante. Un regalo che ha voluto fare al figlio, ma soprattutto a se stessa.

Roberta Capua: chi è, amori e carriera/ Da Giorgio Restelli, Stefano Cassoli a Massimiliano Rosolino

Oggi che è una mamma felice è tornata anche in tv. Parlando di seconda maternità ha rivelato: “secondo figlio? Purtroppo non è arrivato. Va bene così, non mi lamento”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA