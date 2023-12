Roberta Capua, dolore per la morte della mamma: “Una sola cosa mi rincuora”/ “Mio padre morto all’improvviso”

Roberta Capua e il dolore per la perdita di entrambi i genitori: “Sono devastata”

Il 2023 è un anno da dimenticare per Roberta Capua. La conduttrice ed ex Miss Italia, infatti, nel giro di pochi mesi è stata colpita da due lutti devastanti. A febbraio è morto il padre Alberto Capua mentre poche settimane fa se n’è andata la madre Marisa Jossa. Roberta Capua ha affidato alle pagine di DiPiùTv il suo dolore: “Sono devastata dal dolore. Mio padre è morto all’improvviso, si è rotto il femore e non si è più ripreso. Entrambi i miei genitori sono sempre stati una guida per tutta la famiglia.” E poi ha aggiunto: “Mia madre è stata con me anche quando ho partecipato e vinto a Miss Italia, nel 1986. Lei mi ha sempre incoraggiata in tutto e non riesco a pensare che non sia più qui con noi”.

Roberta Capua in questo difficile momento che sta vivendo può contare sull’aiuto del marito Stefano Cassoli e del figlio Leonardo. La madre Marisa Jossa è stata Miss Italia nel 1956 ma nonostante la vittoria dell’importante titolo ha preferito allontanarsi dal mondo dello spettacolo e dedicarsi alla famiglia. Ventisette anni dopo, però, a vincere il concorso è stata la figlia. Quest’ultima nell’intervista ha ammesso che la madre l’ha sempre incoraggiata e seguita nel suo percorso.

Roberta Capua e la morte della mamma Marisa Jossa: “Mi rincuora che non si è accorta di essere alla fine”

La madre di Roberta Capua, Marisa Jossa, da anni soffriva di demenza senile. Dal 2024 ha cominciato ad avere delle dimenticanze inizialmente leggere che con il passare del tempo sono diventate sempre più importanti fino ad un vero e proprio declino. La diagnosi della malattia è arrivata nel 2019. La donna non riconosceva più niente e nessuno e questo se da una parte per la conduttrice è stato un dolore, dall’altro l’ha rincuorata al momento della morte della madre: “Ormai era talmente distaccata dalla realtà, da non rendersi neanche conto della morte che stava arrivando. Non ha sentito il mio amore, l’amore di sua figlia, questo è vero, ma non ha neppure capito che la sua vita stava arrivando alla fine.”

Roberta Capua nell’intervista ha anche rivelato una curiosità: in casa sua madre non teneva nessuna foto della vittoria a Miss Italia ma il motivo non lo ha rivelato. Marisa Jossa per amore del marito e dei figli non ha continuato la carriera nel mondo dello spettacolo e lo stesso ha fatto anche la Capua che dopo la nascita del figlio Leonardo ha preso una pausa dalla tv ma adesso è pronta a tornare. Il suo nome, dopo due stagioni alla guida di Estate in diretta, era in lizza per la fascia postprandiale di Rai1 ma poi le è stata preferita Caterina Balivo.











