Roberta Capua: “Essere garbata mi ha penalizzata in TV”/ “Mio figlio Lorenzo? Pensavo di non poterne avere…”

Roberta Capua a BellaMà: “Essere garbata ed educata in TV non andava più di moda, mi ha penalizzata”

Ospite di Pierluigi Diaco a BellaMà, Roberta Capua si racconta tra vita privata e successo televisivo, lanciando una stoccata proprio quando viene toccato il tasto della sua carriera. Diaco infatti le chiede se il suo essere garbata, una conduttrice che entra in punta di piedi nelle case degli italiani, l’abbia poi penalizzata nella TV moderna.

Capua conferma: “C’è stato un periodo storico, che forse adesso sta un po’ cambiando, in cui la TV, quella fatta con garbo ed educazione, non era più di moda. Quindi la mia cifra, quello che io sono, era passato un po’ di moda. Io però ne ho approfittato, perché in quel periodo ho cresciuto mio figlio Lorenzo, sono stata un po’ a casa, e poi sono tornata, sempre in punta di piedi, con il mio modo che non posso cambiare. Io sono così e questo un po’ mi ha penalizzata, ma non importa perché io sono felice di quello che sono.” ha spiegato.

Roberta Capua ha ammesso che per seguire il suo sogno di far parte del mondo dello spettacolo abbia lasciato le sue radici giovanissima: “Sono andata via da casa molto presto, a 18 anni avevo già lasciato casa e vivevo da sola a Milano”. Poi, quando ha scoperto che sarebbe diventata mamma, ha deciso di fermarsi, prendere una pausa dalla TV.

“Io in quel momento sentivo di fare questa scelta perché mio figlio l’ho desiderato moltissimo. – ha spiegato la conduttrice, aggiungendo un retroscena – Mi avevano detto che di figli non potevo averne, quindi il giorno che ho scoperto di essere incinta per me è stato come un miracolo, per questo io ho voluto vivermela pienamente. E venivo da una stagione televisiva folgorante a Buona Domenica con Maurizio Costanzo, che mi ha dato la possibilità di fermarmi per un po’. Io sono soddisfatta della scelta che ho fatto e che rifarei.” ha quindi concluso.

