Roberta Capua, gli ex amori da Giorgio Restelli a Massimiliano Rosolino/ “Nessun rancore tra noi”

Giorgio Restelli e Massimiliano Rosolino sono gli ex di Roberta Capua, la bellissima ex Miss Italia. Due amori importanti per la conduttrice che è stata legata per diversi anni a Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset, con cui si vocifera ci sia stato anche un matrimonio. Tra gli ex storici della bella Roberta c’è anche Massimiliano Rosolino, il campione di nuoto oggi inviato televisivo. Una storia che ha fatto impazzire i settimanali di gossip visto che Massimiliano e Roberta erano due personaggi molto amati. La coppia è stata legata dal 2003 e al 2005: due anni d’amore quelli tra oro olimpico nel nuoto a Sidney e la conduttrice televisiva. Improvvisamente però qualcosa si è rotto, visto che la coppia ha deciso di interrompere la loro storia.

Nessun rancore tra loro come ha sottolineato la conduttrice Rai: “io e Rosolino non ci sentiamo con regolarità, ma se capita di incontrarci ci salutiamo con affetto. Tra noi Roberta Capua, non ci siamo lasciati in maniera brusca. L’ho seguito all’Isola dei Famosi, all’inizio non mi convinceva, poi mi è piaciuto, perché si è messo in gioco in un ruolo non facile”.

Roberta Capua e Massimiliano Rosolino: perchè si sono lasciati?

La storia d’amore tra Roberta Capua e Massimiliano Rosolino è stat sicuramente una delle più chiacchierate dalla stampa del gossip. Il campione del nuoto e la conduttrice televisiva sono stati legati per due anni diventando una delle coppie più richieste e ricercate. Dal 2003 al 2005 i due si sono ritrovati su tantissime copertine dei settimanali di gossip fino alla notizia del loro addio arrivato come un fulmine a ciel sereno. A distanza di anni dal loro addio però i due non hanno alcun rimorso o rancore.

Ma qual è il motivo della fine della loro relazione? Nessuno dei due ha mai chiarito i motivi, ma non sembrerebbero esserci stati tradimenti di nessun tipo. Proprio per questo motivo la coppia è riuscita a mantenere un rapporto cordiale e di amicizia e ancora oggi spendono parole di grande affetto l’uno verso l’altra.

