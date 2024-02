Roberta Capua: “Ho perso in pochi mesi mio padre e mia madre Marisa”/ “La separazione da Stefano…”

Roberta Capua e la separazione da Stefano Cassoli: “La vita a volte ti mette davanti a delle scelte…”

Roberta Capua ha di recente aperto il suo cuore raccontando come in un solo anno si sia trovata ad affrontare non solo decisioni importanti e sofferte, ma anche momenti di immensa tristezza. La conduttrice – come riporta Vanity Fair – è intervenuta a Verissimo per raccontare la sofferta separazione da suo marito Stefano Cassoli, sposato nel 2011 e con il quale ha dato alla luce Leonardo, suo unico figlio.

“Una pagina difficile e dolorosa che non avrei mai voluto scrivere. La vita a volte ti mette davanti a delle scelte”. Queste le parole di Roberta Capua nel salotto di Silvia Toffanin, volte a rappresentare l’epilogo difficile del suo matrimonio con Stefano Cassoli. La conduttrice ha dovuto anche affrontare due perdite, vicine nel tempo ed eguali dal punto di vista del dolore dilaniante: a febbraio 2023 è venuto a mancare suo padre e dopo pochi mesi anche la sua amata madre è passata a miglior vita.

“Papà è scomparso a febbraio del 2023; è stata una cosa inattesa, si era rotto il femore e da lì non si è mai ripreso. In 3 mesi se n’è andato, non ha trovato la forza di reagire”. Questo il triste racconto di Roberta Capua – riportato da Vanity Fair – a proposito della scomparsa di suo padre risalente allo scorso anno. Come accennato, poco dopo ha dovuto fare i conti anche con la perdita della sua amata madre, Marisa.

“Mia mamma ormai non ci riconosceva più, infatti non si è accorta della scomparsa di papà. La sua morte è stata dura, anche perchè ancora non avevamo fatto in tempo a metabolizzare la scomparsa di papà, però eravamo più preparati”. Prosegue così il triste e toccante racconto di Roberta Capua a Verissimo, mentre tornando sul matrimonio interrotto con Stefano Cassoli, ha aggiunto: “… Uno cerca di tenere insieme le cose, ma è meglio essere onesti con se stessi e lasciare andare”.

