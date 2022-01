Roberta Capua/ “Il Covid? È stato terribile: 7 giorni di isolamento in albergo, poi…”

La conduttrice Roberta Capua, alla guida di PrimaFestival, è stata in collegamento con Francesca Fialdini in occasione della nuova puntata di Da noi a ruota libera, nel pomeriggio di oggi di Rai1. Manca sempre meno all’esordio del Festival di Sanremo 2022, e la Capua si è raccontando svelando quali sono le sua attuali emozioni: “Sono felicissima perché Sanremo è Sanremo, si respira un’atmosfera cauta ma euforica”, ha spiegato. Il riferimento è ovviamente al periodo estremamente complicato che stiamo vivendo per via del Covid e che lei ha vissuto in prima persona.

Proprio dopo essere arrivata a Sanremo, Roberta Capua ha infatti scoperto di essere positiva al Covid. Ecco cosa ha raccontato oggi alla Fialdini: “Il Covid? E’ stato terribile perché arrivare a Sanremo e scoprire dopo due giorni di essere positiva è stato tremendo”. La conduttrice ha quindi raccontato come ha vissuto il periodo di isolamento: “Ho fatto 7 giorni di isolamento in albergo lontana da tutti ed è stata dura. Il primo giorno ero sconfortata ma poi ho reagito”, ha aggiunto, “e anche l’atteggiamento mentale mi ha aiutata”.

Roberta Capua e il commento su Fiorello a Sanremo

Ad aiutare Roberta Capua nel periodo più complicato è stato Amadeus, al quale la conduttrice ha mandato i suoi ringraziamenti: “Devo dire che da Amadeus e tutta la squadra mi sono stati vicini, quando al settimo giorno mi hanno dichiarata negativa e quindi abile a fare questo programma è stata una grandissima gioia condivisa”, ha spiegato.

In questi giorni la Capua ha ammesso di aver incontrato già diversi cantanti e super ospiti e molte altre novità arriveranno a breve. A proposito di Fiorello ha dichiarato: “Non si può definire neanche un ospite, lui è di casa a Sanremo, amico del cuore di Amadeus, troveranno la loro cifra sicuramente e ci faranno passare dei momenti spassosi e divertenti ma sono attesissimi tutti gli altri superospiti”. Poi ha svelato alcuni aneddoti: “Ieri ho sbirciato e c’erano i Maneskin sul palco che provavano, posso dire una cosa? Damiano era a torno nudo! Era proprio a suo agio alla grandissima”. Se ieri PrimaFestival è partito in ritardo per lasciare spazio all’elezione del Presidente della Repubblica, stasera l’appuntamento è subito dopo il Tg1, “per tutte le curiosità e le novità sul festival”.

